調查小組稱沒給事證 馬英九基金會：已提供給所有董事

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馬英九基金會再爆內鬥！前執行長蕭旭岑、王光慈遭控違反財政紀律，交由基金會內的三人小組調查，調查小組卻聯合指控基金會辦公室違規、無視日前不能對外洩漏案情的決議，還假借董事會之名發表聲明，混淆視聽，甚至沒完整提供相關資料給調查小組。馬英九基金會則回覆，已二度提供調查事證給董事們，希望調查小組進快展開調查。

被控收台商捐款 蕭旭岑曝曾求見馬遭拒「盼還清白」

蕭旭岑被控違反財政紀律遭調查，不過馬英九事前事後都沒來找他談，就連求見也被馬英九拒絕。而遭指控收受台商捐款，蕭旭岑嚴正駁斥，「可能以前有人A錢或收回扣，就認為我也是這樣，但抱歉我不是這樣的人，我行得正、坐得直」，強調自己坦蕩蕩，只要經調查小組釐清，一定真相大白，自己的操守也經得起檢驗，不能認同任何以影射方式汙衊他的清白。

馬英九基金會內鬥！3人調查小組批馬辦混淆視聽

案件後續也交由基金會內的三人小組來調查，但近期馬英九基金會內鬥風波不斷，三人調查小組聯合指控基金會辦公室違規、無視日前決議，13日董事會人數不足沒開成，卻假借董事會之名發表聲明，想魚目混珠、混淆視聽。

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甚至還把臨時董事會時間選在調查小組安排的調查時間，似乎故意阻擋調查，也沒完整提供三人小組要求的資料，僅以會議記錄作為搪塞。調查小組於聲明表示，案件不能只聽基金會辦公室片面之詞。

三人調查小組發布聲明批馬辦混淆視聽。圖／台視新聞製圖

馬英九基金會則回覆，14日已二度將內部調查事證提供給所有董事，為避免口舌之爭，也請三人調查小組儘快展開調查，並事先告知調查時程，基金會一定全力配合。

馬英九基金會表示，已二度將事證提供給董事。圖／台視新聞製圖

馬英九記憶爭議延燒 胡志強發聲籲體諒歲月痕跡

另外，有關馬英九的「記憶問題」也引發外界關注，前台中市長胡志強透過臉書發聲力挺，希望大家記得馬前總統的好，也體諒歲月的痕跡。不過基金會內部接連爆出內鬥，這風暴恐怕還會繼續延燒。

台視新聞／綜合報導 責任編輯／馮康蕙

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