調查局人事異動 連震宗接副局長

法務部調查局因應副局長吳以公將在1月15日退休，9日進行一波人事異動，公布23名新任高階主管名單。其中高雄市調查處處長連震宗陞任副局長，連震宗專責督導各外勤處站廉政及經濟犯防業務，將與掌管國安業務的副局長徐國楨聯手負責今年的縣市長九合一選舉查察工作，防範中共介選。

另負責資通的副局長吳富梅、主祕余尚賢將在7月退休，屆時調查局將再有高階人事異動。

調查班27期結業的連震宗，辦案經驗豐富，長年在調查局南部地區據點服務，曾任職調查局南機站，前幾年擔任調查局廉政處長，熟悉廉政業務，他接任副局長後，主要負責犯防業務，掌理廉政處、經濟犯防處，督導各外勤處站偵辦貪汙、賄選及經濟犯罪案件。他因辦案對南部政商關係有相當程度認識，擔任副局長將有助於今年南部縣市長選舉查察績效。

廣告 廣告

調查局23名高層人事異動名單如下：連震宗調陞副局長、研究委員會主任委員何復生、研究委員會副主任委員凌文興、國內安全調查處長林大專、兩岸情勢研析處長龍竹筠、新北市調查處長陳宇源、高雄市調查處長張漢明。

洗錢防制處副處長陳志成、國內安全調查處副處長溫雲升、國內安全調查處副處長胡國華、兩岸情勢研析處副處長唐永瑞、諮詢業務處副處長謝檔明、鑑識科學處副處長闕山仲、桃園市調查處副處長姜彥吏、高雄市調查處副處長邱耀輝。基隆市調查站主任黃淑華、新竹市調查站主任温俊雄、新竹縣調查站主任林山峻、苗栗縣調查站主任湯玉峯、雲林縣調查站主任謝智皓、嘉義市調查站主任余國呈、嘉義縣調查站主任陳耀輝、澎湖縣調查站主任李應泉。