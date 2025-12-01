調查局偵破依托咪酯製毒工廠可製「喪屍煙彈」2萬7,000顆 3嫌被起訴



調查局新北市調查處（下稱：新北市處）在臺灣桃園地方檢察署李伊真檢察官指揮下，結合本局航業調查處基隆調查站、桃園市政府警察局桃園分局及蘆竹分局、基隆港務警察總隊等單位組成專案組，於桃園市新屋區偵破自中國進口依托咪酯前驅物「Ethyl 2-mercapto-1-(α-methylbenzyl)-5-imidazolecarboxylate」(下稱：2-巰基依托咪酯)後，再於國內以氧化還原、純化、結晶等製程製造依托咪酯之製毒工廠。

新北市處經長期監控案關人員，鎖定具有毒品、詐欺及槍砲彈藥刀械管制條例等前科之徐某等3嫌，即報請臺灣桃園地方檢察署李伊真檢察官指揮偵辦。114年5月19日徐某進入疑似製毒工廠後，專案組見時機成熟，即持臺灣桃園地方法院開立之搜索票強勢破門攻堅，以現行犯逮捕徐某、范某、馬某等3嫌，並當場查獲依托咪酯固態結晶成品及硫基依托咪酯等製毒原料，以及分液漏斗、攪拌器等製毒器具，嗣持續向上溯源，陸續將參與製毒之黃某及呂某拘提到案，並查扣不法所得新臺幣（下同）48萬4000元。上開嫌犯均經檢察官向臺灣桃園地方法院聲請羈押獲准，並於114年9月10日偵結起訴。

風乾成品

依托咪酯原係作用時間極短之靜脈注射麻醉藥物，後經不法分子混合電子煙彈中製作成「喪屍煙彈」，透過電子加熱使其霧化後吸食，因施用方式便利，又可製作成草莓、櫻桃等多種口味，自113年起迅速在國內流行，其中尤以青少年族群受害最深，持有及施用人數均呈倍數成長，113年更發生2起吸食「喪屍煙彈」後毒駕造成員警因公殉職憾事震驚社會，因此將依托咪酯列為查緝重點。

本案查扣依托咪酯成品及半成品淨重計約11,152公克，純質淨重2,708.7公克，約可製作「喪屍煙彈」2萬7,000顆，市價逾5,000萬元。