調查局偵破ETmeta平台ETM虛擬貨幣吸金逾6億案 5嫌聲押獲准



調查局福建省調查處日前接獲情資，有不明吸金集團以「ETmeta App」ETM虛擬資產投資為由，於臺北市、臺中市、宜蘭縣及外島金門縣等地區向民眾吸收資金之情事，立即立案調查，並報請臺灣臺北地方檢察署指揮偵辦。

案經該處進行金流分析及縝密之蒐證，查知「ETmeta 公司」首腦吳○紘及何○菲等人自113年5月起，與不詳中國地區人士共組跨境吸金集團，創設「ETmeta App」並製作保證獲利之投資宣傳單及簡報，由講師廖○理及洪○姿負責招攬，多次召開投資說明會，招攬民眾下載「ETmeta App」，投資虛擬貨幣 ETM幣，並佯稱可保證1日獲利1%，且隨時能取回本金；投資人若成功招募新成員，又能額外獲得動態獎金等云，吸引投資人陸續投入資金，至113年9至10月間，投資人紛紛無法操作「ETmeta App」出金及取回本金，首腦吳○紘等人遂佯稱「ETmeta App」正在進行改版，114年1月間「ETmeta App」無預警關閉，完全無法運作，首腦吳○紘等人累積吸金金額達新臺幣6億餘元。

臺北地檢署近日分別指揮該處及臺北市政府警察局刑事警察大隊對「ETmeta」公司首腦吳○紘及何○菲等12人執行搜索，案經檢察官漏夜訊問並研析案情後，認涉嫌人吳○紘、何○菲、丁○宏、廖○理及洪○姿5人涉嫌觸犯刑法詐欺及銀行法等罪嫌重大，有羈押之原因及必要，向法院聲請羈押禁見獲准；其餘涉嫌人共7人分別具保 2萬元至 18 萬元不等及限制住居、出境、出海等強制處分。