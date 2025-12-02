調查局國安宣導片 奧運金牌教練曾自強助拳完美演繹

調查局國安影片日前在大巨蛋首播，奧運金牌教練曾自強驚喜入鏡。翻攝畫面





法務部調查局推出最新國安宣導影片「捍衛國家安全，全民一起來！」日前在臺北大巨蛋首播。為了貼近年輕世代並強化全民國安意識，調查局今年別出心裁，特別邀請奧運金牌教練曾自強入鏡，與調查局長陳白立一同握拳高呼口號。

此次宣導影片一改過去嚴肅風格，以「拳擊競技」為主軸，將國家安全比喻為擂台上的攻防戰。影片中，曾自強教練以其專業且堅毅的形象，演繹出面對挑戰時的沈著與強悍。

片中旁白「這不是演練，威脅就在對面」、「每一次的努力，都是強化國安的防線」，搭配拳擊手揮汗備戰的畫面，具象化傳達出面對境外勢力威脅時，我國所需的防衛韌性。調查局指出，拳擊手賽前的嚴格自律與場上的奮力一擊，正是象徵國家面對嚴峻挑戰時，必須具備的堅定意志與實力。

首播儀式由調查局副局長吳富梅率領保防處同仁親赴大巨蛋主持。吳富梅表示，近年境外敵對勢力手段多變，除傳統軍事威脅外，更透過認知作戰分化國家認同，以及利用灰色地帶手段襲擾邊境。她強調，維護國家安全不僅是政府的責任，更需要全民的共同參與。

調查局表示，影片首播選在中信兄弟與台鋼雄鷹的職棒熱戰之夜，現場上萬名球迷共同見證這支結合拳擊競技與國家安全的熱血短。今年度宣導主軸緊扣總統提出的國安五大威脅，重點在於「維護國家安全」及「防制境外敵對勢力滲透」。

透過這支節奏明快的影片，希望能讓民眾意識到，在面對「假訊息操作」、「統戰滲透」及「關鍵技術竊取」等無煙硝戰爭時，唯有全民團結一致，強化民主韌性，才能構築最堅實的國安防線。

