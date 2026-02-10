調查局國安站出手！檢調搜索立委高金素梅 疑與國安案件有關

檢調2026年2月10日上午搜索立委高金素梅陽明山住處及國會辦公室，消息一早經國民黨立委羅智強披露引起外界注意，台北地檢署對此次行動三緘其口，但檢調隨後前往立法院搜索高金素梅的國會辦公室卻露端倪，由於伴隨檢方到國會搜索的調查局官員是專辦國安案件的國安站官員，高金素梅疑是捲入國安案件。

檢調今日上午前往立法院搜索，是由北檢吉組主任檢察官曾揚嶺帶隊，而隨侍一旁，手持公文袋的官員赫然是調查局國家安全維護處國安站的主任楊任之，國安站是調查局專辦共諜案的機動組，之前的總統府共諜案就是由國安站偵辦。

總統府共諜案是國安站在去年農曆年後發動，震驚中外；想不到，不到1年後的農曆年前，國安站再次出動偵辦立委高金素梅，是否確實涉及國安案有待北檢稍後對外說明。



