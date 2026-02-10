調查局國安站查高金 蘇一峰：查共諜的跑來抓助理費？

無黨籍立委高金素梅遭檢舉，涉嫌長期以人頭詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，台北地檢署今（10）日指揮調查局國家安全維護工作站兵分30路，搜索高金及張姓助理等人住處、國會辦公室，並約談高金等18人。對此，時常評論時事的名醫蘇一峰質疑，國安站本來應該查共諜，卻跑來抓助理費？

北檢說明，本案是法務部調查局國家安全維護工作站報請北檢指派檢察官指揮偵辦，高金素梅及其張姓助理等人因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，承辦主任檢察官、檢察官於今天指揮國安站調查官，持法院核發之搜索票，搜索該委員住所、國會辦公室及案關人員之住居所等共30處，並通知高金、張姓助理及相關人員等共18人到案說明，目前持續調查釐清中。

「國安站主任指揮抓高金素梅，結果出來抓人原因是助理費」，蘇一峰今天在臉書發文表示，調查局國安站主要偵辦共諜案件，監控、偵處受中共派遣在台蒐集涉密情報、發展的組織等。對於北檢「本案是國安站報請北檢指派檢察官指揮偵辦，高金素梅及其張姓助理等人涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款」的說法，他質疑，本來應該查共諜的國安站，跑來抓助理費？

★未經判決確定，應推定為無罪。

