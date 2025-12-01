調查局截毒於關口 破獲247公斤製造「喵喵」毒品先驅原料



調查局航業調查處高雄調查站（下稱：航高站）聯合財政部關務署高雄關（下稱：高雄關）在高雄港攔查偽以「矽油」名義自中國進口之海運雜貨櫃內，查獲製造第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」（俗稱「喵喵」）之第四級毒品先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」，另循線在基隆市中山區拘提出面簽領案貨之黃姓犯嫌2人，阻絕製毒集團製造第三級毒品「喵喵」之企圖。



航高站於今年7月間接獲密報，有數批甲胺化學原料以虛報貨名「矽油」方式進口來臺，由於甲胺是製毒環節合成毒品之重要物質，航高站經過蒐證後，會同高雄關於同年9月間鎖定自中國進口海運雜貨櫃，經開櫃查驗實際來貨為第四級毒品先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」10桶，航高站即報請高雄地檢署指揮偵辦，專案組於9月10日前往基隆市中山區，拘提出面簽領案貨之黃姓犯嫌等2人，詢問後黃姓主嫌由檢察官向臺灣高雄地方法院聲請羈押獲准。

繫案毒品經檢驗為第四級毒品先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」，淨重約247.26公斤，純度95.07%，純質淨重約235.07公斤，約可煉製逾120公斤之「喵喵」，黃姓主嫌因曾擔任報關人員，熟悉海關業務，企圖以虛報貨名方式，掩飾過關，並以知名超商為收貨地址作斷點躲避查緝，惟經專案組鍥而不捨追查仍遭緝獲，終難逍遙法外。