調查局打詐專案 約談364人、查扣1.8億元

（中央社記者劉世怡台北30日電）調查局表示，今年10月、11月執行擴大打詐同步專案，動員25個外勤處站，千名調查官執行68案搜索253處、約談364人查獲詐欺犯罪金額逾70億元並查扣不法所得1.8億元。

調查局發布新聞稿表示，配合台灣高等檢察署「全國同步查緝電信詐欺高風險案件行動」專案，強力查緝具集團性、組織性、特殊性的詐欺犯罪，於114年10月1日至 11月24日執行114年第4波擴大打詐同步專案。

廣告 廣告

這次專案將假投資詐欺、不動產詐欺、吸金詐欺、假檢警詐欺及虛擬資產洗錢等犯罪類型列為本波查緝重點，並針對不法第三方支付業者勾結詐團及線上博弈集團洗錢犯罪，從犯罪金流積極溯源。

專案合計動員調查局25個外勤處站，千餘名調查官，並繫屬基隆、台北、士林等15個地方檢察署檢察官指揮，共執行68案，超越歷次規模，共計搜索253處，約談364人，羈押30人，破獲機房14座、水房6座，查獲詐欺犯罪金額達新台幣70億544萬餘元，洗錢金額達201億4462萬餘元。

另外查扣賓士、保時捷等名車8輛、勞力士等名錶14支、名牌包26個及銀行、虛擬資產帳戶等不法所得達1億8532萬餘元。

調查局表示，詐騙集團近期以未顯示號碼對不特定人廣泛撥打詐騙電話，再以假冒監理站、金融機構、戶政事務所人員，謊稱資料遭盜用，需轉介檢察官處理等話術，誘使被害人交付個資、提供帳戶進而匯款受害。

調查局在這波同步偵辦中查獲IPPBX（網路電話交換機）機房10餘座，查扣連接室內有線電話的IPPBX設備，其中發現有犯罪集團一家大小全部投入收受轉送IPPBX設備，也發現男子沉溺網戀，落入詐騙集團陷阱，協助「虛擬美女」布置詐騙機台，也發現剛畢業的青年誤入求職陷阱，誤信詐團指示於自家安裝詐騙機台，賺取微薄裝機費用，成為詐欺共犯。

調查局呼籲民眾不要輕信來路不明的投資資訊或檢警指示，也不要因求職、借貸、感情因素而交付個人帳戶、存摺或擔任公司負責人。

詐團常以「短期高薪」、「免經驗立即上手」、「幫忙代收款項」等話術欺瞞民眾，實質上卻是利用民眾身分掩護洗錢活動，使無辜者瞬間成為詐欺共犯，承擔刑責及民事賠償責任。 （編輯：李亨山）1141230