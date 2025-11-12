調查局攜手艾格蒙聯盟 交流虛擬資產犯罪態樣

（中央社記者劉世怡台北12日電）調查局今天表示，與艾格蒙聯盟訓練中心辦理研討會，包含10名外籍講者及20國的金融情報中心官員與會，就虛擬資產風險與犯罪態樣、調查工具及國際合作案等議題交流並經驗分享。

法務部調查局今天發布新聞稿表示，與艾格蒙聯盟訓練中心（Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership, ECOFEL）於10日至12日，在台北新板希爾頓酒店共同舉辦「亞太區虛擬資產研討會」。

這次活動共有來自法國、義大利、以色列等8國，公、私部門計10名專家來台擔任講者，以及史瓦帝尼及亞太區共20個國家共37名金融情報中心官員來台與會，針對虛擬資產的風險與犯罪態樣、調查工具及國際合作案例等議題，進行深入交流與經驗分享。

新聞稿提及，隨著科技快速發展，全球金融體系正邁向數位化，虛擬資產如加密貨幣及去中心化金融（DeFi），正重塑傳統金融交易模式，為經濟注入創新動能；然而，這些新興技術在帶來便利與機會的同時，也為執法機關帶來前所未有的挑戰。

犯罪分子藉由虛擬資產的匿名性、去中心化與跨境特性，從事洗錢、資恐、資武擴及其他犯罪活動，手法不斷翻新，使全球執法與金融情報單位承受巨大壓力；面對此挑戰，唯有持續精進專業與技術能力，並加強跨境合作，才能有效防制虛擬資產相關犯罪。

調查局長陳白立於開幕致詞時表示，為回應新興跨境犯罪趨勢，調查局於2022年成立「幣流追蹤工作小組」，積極提升同事之專業與科技偵查能力，並強化跨機關、跨國合作架構，身為艾格蒙聯盟（Egmont Group）成員之一，台灣長期致力於透過技術協助、教育訓練及資訊交流，與各國攜手強化區域與全球防制網絡；這次是艾格蒙聯盟第3度選擇在台灣舉辦研討會，今年能與艾格蒙聯盟在此議題合作舉辦活動，深具意義。

法務部長鄭銘謙則在晚宴致詞時表示，這不僅象徵調查局在全球洗錢防制、打擊資恐及資武擴等領域的努力與貢獻獲得國際肯定，也展現台灣秉持國際責任與合作精神，積極參與跨境執法與金融情報合作的決心。

艾格蒙聯盟成立於1995年，秘書處設在加拿大渥太華，由各司法管轄體的金融情報中心組成，目前會員有182個，是世界上規模最大的國際防制洗錢組織，旨在促進會員間防制洗錢及打擊資恐、資武擴相關合作及資訊分享；艾格蒙聯盟訓練中心成立於2018年，為艾格蒙聯盟轄下的訓練機構，旨在協助各金融情報中心追求卓越和提升領導力，強化並推廣金融情報中心的地位與能見度。（編輯：李錫璋）1141112