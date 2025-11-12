調查局攜手艾格蒙 強化虛擬資產犯罪防制能力

調查局長陳白立與各國司法管轄部門及金融情報中心貴賓合影。調查局提供



近年來，虛擬資產的便利性，改變了全球金融交易模式，但伴隨而來的是成為犯罪分子的重要洗、資恐工具，為了面對這類新興跨境犯罪的犯罪模式，調查局與艾格蒙聯盟訓練中心，舉辦為期3天「亞太區虛擬資產研討會」，邀請8個國家的10位專家擔任講者，吸引20個國家、37位金融情報中心官員參與，共同探討虛擬資產相關風險、犯罪態樣、調查工具及國際合作實例。

艾格蒙聯盟資深官員Lennaert Peek。調查局提供

艾格蒙聯盟自1995年成立以來，目前會員已達182個，是全球規模最大的國際防制洗錢組織，致力於促進會員間資訊分享及合作。其訓練中心於2018年設立，專注於提升金融情報中心的卓越與領導能力，強化其國際地位與影響力。我國於1998年加入為會員。

隨著科技迅速發展，虛擬資產如加密貨幣及去中心化金融（DeFi）逐漸改變全球金融交易模式，為經濟發展注入創新動能。然而，虛擬資產的匿名性、去中心化及跨境特性，也成為犯罪分子從事洗錢、資恐及其他非法活動的重要工具，對全球執法機關及金融情報單位帶來嚴峻挑戰。面對此情勢，提升專業技術能力及跨境合作已成為各國共同目標。

調查局長陳白立。調查局提供

調查局長陳白立在開幕致辭時表示，為應對新興跨境犯罪趨勢，調查局於2022年成立「幣流追蹤工作小組」，積極培養同仁科技偵查能力，並強化跨機關及跨國合作架構。作為艾格蒙聯盟成員之一，我國長期致力於透過技術協助、教育訓練及資訊交流，攜手國際夥伴建構全球防制網絡。此次能與艾格蒙聯盟訓練中心共同舉辦研討會，正是深化國際合作的重要里程碑。

法務部長鄭銘謙。調查局提供

法務部長鄭銘謙在官方晚宴上致詞時強調，此次研討會不僅彰顯調查局在全球洗錢防制、打擊資恐及資武擴領域的努力與成果，更展現台灣秉持國際責任與合作精神，積極參與跨境執法與金融情報合作的決心。

這此次研討會議程涵蓋風險評估、犯罪趨勢、調查工具及國際合作案例等多項主題，由公私部門專家進行深入報告與討論，為全球執法機關應對虛擬資產犯罪提供實用策略。調查局並安排歡迎晚宴等文化活動，讓與會者體驗台灣美食與傳統文化，進一步深化台灣與國際社會的友好連結。

面對虛擬資產犯罪手法不斷翻新，各國需從法規監管、科技應用、跨部門合作及國際協調等多方面同步努力。此次研討會展現了調查局推動國際合作的決心與成果，未來將持續攜手理念相近的夥伴，共同建構安全、透明且健全的數位金融環境，為全球金融穩定與安全貢獻力量。

