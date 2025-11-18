調查局曝港籍共諜來台吸收軍官 國防部究辦5嫌

針對調查局曝港籍丁姓共諜來台吸收現、退役軍職，國防部回應經內部清查蒐證後，5員犯嫌均依法起訴。圖為台灣高檢署。

媒體報導，調查局接獲情資，指港籍男子丁小琥受中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，來台先後吸收多名退役人員及現役軍官，發展共諜組織及刺探、收集機密資料，國防部今對此表示，其中現役楊姓少校等5員，經內部清查蒐證後，依涉犯國家安全法等罪責起訴。

國防部今（18）日發布新聞稿表示，政戰局執行內部清查作業時，發現楊姓少校行止涉疑，即依國安聯防機制，通報國安局統合憲指部、調查局等單位共辦。案經嚴密蒐證及損害管控，循線查獲上游不法組織，報請臺灣高等檢察署統合臺北地檢署偵辦，依涉犯國家安全法等罪責，起訴楊姓、呂姓等2名現役軍人，及丁姓等5員犯嫌。

廣告 廣告

國防部強調，盱衡當前安全情勢，中共對我滲透攻堅未曾間斷，並積極在臺發展組織。國防部對少數官兵違背忠誠義務等叛國行為，予以強烈譴責；已全面落實國軍涉密人員安全調查機制，建立接密資格認證；並持續深化反情報教育，提升官兵安全意識；另運用國安聯防機制密切協作，共同維護國家安全。

媒體報導，調查局追查港籍男子丁小琥多次假藉商務活動或觀光名義申請來台，發展共諜組織及刺探、收集機密資料，先後成功吸收退役王姓、譚姓與張姓（已歿）、何○（已歿）台籍人士為組織核心成員，再由核心成員循昔日軍中同僚、部屬人脈關係物色、發展現退役呂姓、楊姓軍官等4人，伺機刺探、收集機密資料。

【看原文連結】