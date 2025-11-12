調查局深化跨境金融情報合作 攜手艾格蒙聯盟共推虛擬資產防制

來自亞太37國金融情報官員齊聚新板，與我國調查局及艾格蒙聯盟專家共同研討虛擬資產犯罪防制與國際合作。（圖／翻攝畫面）

法務部調查局與艾格蒙聯盟訓練中心（Egmont Centre of FIUExcellence and Leadership, ECOFEL）於11月10日至12日3天，假臺北新板希爾頓酒店共同舉辦「亞太區虛擬資產研討會」。本次活動共有來自法國、義大利、以色列等8國公、私部門計10位專家來臺擔任講者，以及史瓦帝尼及亞太區共20個國家共37位金融情報中心官員來臺與會，針對虛擬資產的風險與犯罪態樣、調查工具及國際合作案例等議題，進行深入交流與經驗分享。

隨著科技快速發展，全球金融體系正邁向數位化。虛擬資產，如加密貨幣及去中心化金融（DeFi），正重塑傳統金融交易模式，為經濟注入創新動能。然而，這些新興技術在帶來便利與機會的同時，也為執法機關帶來前所未有的挑戰。犯罪分子藉由虛擬資產的匿名性、去中心化與跨境特性，從事洗錢、資恐、資武擴及其他犯罪活動，手法不斷翻新，使全球執法與金融情報單位承受巨大壓力。面對此挑戰，唯有持續精進專業與技術能力，並加強跨境合作，方能有效防制虛擬資產相關犯罪。

調查局陳局長於開幕致詞中表示，為回應新興跨境犯罪趨勢，調查局於2022年成立「幣流追蹤工作小組」，積極提升同仁之專業與科技偵查能力，並強化跨機關、跨國合作架構。身為艾格蒙聯盟（Egmont Group）成員之一，我國長期致力於透過技術協助、教育訓練及資訊交流，與各國攜手強化區域與全球防制網絡。本次是艾格蒙聯盟第三度選擇在臺灣舉辦研討會，今年能與艾格蒙聯盟在此議題合作舉辦活動，深具意義。

法務部鄭部長於官方晚宴致詞時表示，這不僅象徵調查局在全球洗錢防制、打擊資恐及資武擴等領域的努力與貢獻獲得國際肯定，也展現臺灣秉持國際責任與合作精神，積極參與跨境執法與金融情報合作的決心。

艾格蒙聯盟成立於1995年，秘書處設在加拿大渥太華，由各司法管轄體的金融情報中心組成，目前會員有182個，是世界上規模最大的國際防制洗錢組織，旨在促進會員間防制洗錢及打擊資恐、資武擴相關合作及資訊分享。艾格蒙聯盟訓練中心成立於2018年，為艾格蒙聯盟轄下的訓練機構，旨在協助各金融情報中心追求卓越和提升領導力，強化並推廣金融情報中心的地位與能見度。

鑑於虛擬資產犯罪已成為當前全球最具挑戰性的議題之一，犯罪手法隨科技演進而不斷變化，使偵查與防制工作面臨高度挑戰。防堵虛擬資產被濫用，必須從法規監管、科技應用、跨部門合作與國際協調多方面同步強化，調查局與艾格蒙聯盟訓練中心爰規劃為期3天的研討議程，邀請公私部門虛擬資產領域專家，針對風險評估、犯罪趨勢、調查工具及國際合作實例等主題進行專題報告與討論。

此次艾格蒙聯盟訓練中心與調查局在臺合辦「亞太區虛擬資產研討會」，正彰顯調查局經年推動國際合作的決心及成果。調查局持續推動與各國專家經驗交流，攜手理念相近夥伴共同建構區域與全球執法協作網絡並深化合作，打造與維護安全、透明且健全的數位金融環境及競爭市場。除正式議程外，調查局亦安排歡迎晚宴等活動，讓各國與會貴賓體驗臺灣美食與傳統文化，感受臺灣的熱情與人文魅力，透過主體文化展現及情感交流，深化臺灣與國際社會的友誼鏈結。

