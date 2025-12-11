調查局破獲越南籍車手集團 16成員全數羈押

專案小組前往犯嫌住處進行搜索。調查局提供



來台依親的越南籍陳姓男子，利用平時經營的小吃店做為據點，吸收在台越南籍勞工及逃逸外勞，組成車手集團，幫助詐團在全台各地提領現金獲取暴利，調查局雲林縣調查站獲報後報請雲林地檢署組成專案小組，在蒐證告一段落後於近日發動搜索同時拘提陳男及其成員共計16人到案，經檢察官訊問後，認為16人涉犯《刑法》詐欺等罪，向法院聲請羈押禁見全獲准。

專案小組查出，越南籍的陳姓男子，多年前以來台依親名義居留，並經營小吃店作為掩護組成手集團，透過社群媒體如臉書、Instagram等平台發布徵才訊息，以額外收入為誘因，吸收同為越南籍的勞工及逃逸移工加入。

該集團分工明確，由收水頭、車手頭及車手各司其職，車手則負責向詐騙集團取得帳戶提款卡後，駕駛裝有假車牌的車輛至不同ATM提領款項，並將款項逐層交付，以製造資金斷點，試圖躲避追查。

全案經雲林地方檢察署檢察官署潘鈺柔指揮調查局雲林縣調查站及斗六分局組成專案小組，在蒐證告一段落後，於日前對陳姓主嫌及其他幹部住所進行搜索行動。檢察官在對陳姓主嫌及15名成員偵訊後，認為其涉犯《刑法》詐欺等，向法院聲請羈押禁見獲准。

調查局指出，近年來外籍人士假借觀光名義來台擔任車手的案件頻傳，國內也有部分外籍勞工或逃逸外勞組成車手集團協助電信詐騙集團進行洗錢活動。調查局呼籲國人應提高警覺，投資理財應透過正當合法管道進行，如遭遇可疑情況或成為受害者，請踴躍向調查局報案，共同打擊犯罪勢力，守護社會安全。

