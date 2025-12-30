調查局第4波打詐 「出動千名調查官」查獲不法金額逾271億

調查局人員破獲機房畫面。調查局提供



調查局配合台高檢署推動的「全國同步查緝電信詐欺高風險案件行動」專案，於今年10月1日至11月24日展開第4波擴大打詐同步專案，鎖定假投資詐欺、不動產詐欺、吸金詐欺、假檢警詐欺及虛擬資產洗錢等犯罪類型，並針對不法第三方支付業者勾結詐騙團夥及線上博弈集團洗錢犯罪進行深入溯源調查，查獲犯罪金額逾271億。

查扣名錶及名牌包。調查局提供

調查局指出，這次行動動員全國25個外勤處站，共計千餘名調查官參與，並由基隆、台北、士林、新北、桃園、新竹、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、橋頭、屏東及花蓮等15地檢署檢察官指揮，展開規模空前的聯合行動。

搜索現場查扣現金。調查局提供

這波共執行68件案件，搜索253處地點，約談364人，羈押30人，成功破獲14座詐騙機房及6座洗錢水房，查獲詐欺犯罪金額高達新台幣70億544萬元，洗錢金額更達201億4462萬元。此外，行動中還扣押了包括賓士、保時捷等名車8輛，勞力士等名錶14支，名牌包26個，以及銀行與虛擬資產帳戶等不法所得，共計1億8532萬元。

查扣詐騙集團使用之IPPBX設備 。調查局提供

調查局指出，近期詐騙集團多以未顯示來電號碼廣泛撥打電話，假冒監理站、金融機構或戶政事務所人員，謊稱被害人個資遭盜用並須轉交檢察官處理，以此誘使被害人提供個資或帳戶甚至匯款。此次行動中，調查局成功查獲多座IPPBX網路電話交換機機房，並揭露多起詐騙手法，包括犯罪集團成員全家動員參與犯罪、一名男子因沉迷網戀而協助詐騙集團布置機台，以及剛畢業青年因求職陷阱而誤入詐騙行列等情節。

搜索現場查扣名車。調查局提供

調查局呼籲民眾提高警覺，不要輕信來路不明的投資資訊或所謂的檢警指示，更不可因求職、借貸或感情因素而隨意提供個人帳戶、存摺或擔任公司負責人。詐騙集團常以「短期高薪」、「免經驗立即上手」或「幫忙代收款項」等話術誘騙民眾，但實際上是利用受害者身分掩護非法洗錢活動，使其成為不知情的詐欺共犯，面臨刑責及民事賠償風險。

調查局強調，未來將持續強化跨區域查緝能量，透過金流溯源、科技偵查及跨機關合作，全力打擊各類詐欺犯罪。同時也呼籲民眾，如遇可疑訊息應主動查證，並與政府共同合作防堵詐騙網絡擴散，共同守護自身及家人的財產安全。

