調查局第62期調查班結業典禮 總統提出三大使命 四項期許

總統賴清德與調查局局長陳白立及一級主管，與調查班第62期結業學員合影。調查局提供



法務部調查局第62期調查班結業典禮，今(1/8)日上午在調查局大禮堂隆重舉行，由總統賴清德親臨主持，他也對所有的學員提出三大使命及四項期許，叮囑學員們無論未來面臨何種挑戰，都須謹記初衷、恪守誓言，以專業能力與依法行政回應人民期待。

調查局表示，本期共有112位學員入所接受為期一年的嚴格訓練，最終103位學員順利結業，包括54位男性與49位女性，平均年齡26歲。這批新進調查人員將成為調查局的生力軍，肩負起維護國家安全及防制重大犯罪的使命。

廣告 廣告

調查班第62期結業學員在典禮上進行宣誓。調查局提供

在典禮中，總統賴清德親自為所有結業學員頒發結業證書，並特別表彰成績優異的三名學員及輔導員，以感謝他們在訓練期間的努力與貢獻。賴總統也向學員家屬表達感謝，肯定他們對於子女選擇這條充滿挑戰且責任重大的職業道路的支持。

賴總統在致詞中向結業學員提出三項核心使命：第一，守護國家安全；第二，保護全體國民的生命財產安全；第三，維護國家經濟發展的穩定。他期勉學員們未來進入實務工作後，能秉持調查局一貫的堅韌精神，成為打擊重大犯罪、保障國家安全的中堅力量。

總統賴清德對所有學員提出三大使命及四項期許。調查局提供

面對當前國家面臨的多重挑戰，總統進一步提出四項期許：首先，強調調查局應堅定執行反統戰、反滲透及反併吞工作，以維護國家主權與民主價值；其次，全面掃蕩黑幫組織，杜絕犯罪根源，防止其成為境外敵對勢力的協力者；第三，加強打擊詐騙犯罪，並肯定調查局在全國擴大打詐專案中的卓越表現；最後，呼籲新進人員將肅貪作為重要職責之一，確保未來選舉的公正性與公平性，捍衛民主制度。

此外，針對近日空軍F-16戰機失事事件，賴總統也在典禮中提到，目前國防部海空聯合搜救大隊仍持續搜救中，他呼籲全國人民為失聯的辛柏毅上尉集氣，祈願其能平安歸來。

另外，對於任何一位面臨中國跨境鎮壓威脅的人民，他都深感驕傲。他特別提到，不論是內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀、法務部檢察官陳舒怡，或其他政府官員及民意代表，皆能在自身崗位上堅定奮鬥，毫不畏懼中國的壓力與威脅，展現出對國家使命的高度承擔與責任心。

最後，總統叮囑學員們無論未來面臨何種挑戰，都須謹記初衷、恪守誓言，以專業能力與依法行政回應人民期待。他同時強調政府將全力支持調查局，共同為國家、人民與民主奮鬥不懈。

更多太報報導

營養午餐免費？自費？淪首長「福利軍備競賽」 全教總認這2事更重要

北京還沒點頭 輝達要求中國H200訂單「全額預付、不准反悔」

地方縣市要中央幫忙免費營養午餐 李慧芝：速審院版《財劃法》