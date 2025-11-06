調查局與史瓦帝尼簽署合作協定 防制洗錢打擊資恐

記者郭曉蓓／臺北報導

法務部調查局今（7）日指出，史瓦帝尼王國金融情報中心局長Matsebula女士率團訪臺， 6日與調查局簽署「關於涉及洗錢、相關前置犯罪、資助恐怖主義及資助武器擴散金融情資交換合作協定」，深化友邦合作，強化跨境防制洗錢與打擊資恐、資武擴能量。

簽署儀式在法務部調查局舉行，由法務部調查局長陳白立代表我方與Matsebula局長共同簽署，標誌兩國在防制洗錢及打擊資恐、資武擴領域的合作邁入新里程碑。

陳白立致詞時表示，調查局作為我國主要執法機關及金融情報中心，長期致力於強化國際合作與金融情資交換機制，積極推動跨境偵查及教育訓練合作。此份協定為調查局與外國金融情報中心所簽署的第63份合作備忘錄或協定，也象徵臺灣與史瓦帝尼王國在執法與金融安全合作上開啟嶄新的篇章。

陳白立指出，調查局與史瓦帝尼王國在安全執法合作經年，自2024年1月起，在我國駐史瓦帝尼王國大使館協助下，調查局洗錢防制處也與史瓦帝尼王國金融情報中心開展密切聯繫，雙方多次線上磋商及文書往返，就技術支援、教育訓練及協助史國金融情報中心申請加入艾格蒙聯盟（Egmont Group）等議題深入交流。

陳白立提到，此次經我國推動，促使艾格蒙聯盟訓練中心特別邀請尚非會員的史國金融情報中心，派員參加艾格蒙聯盟訓練中心將於11月10至12日在臺北舉辦的虛擬資產研討會，促成史方代表訪臺並與調查局完成合作協定簽署。

陳白立強調，此次合作的推動，凝聚行政院洗錢防制辦公室、外交部及法務部等跨部會資源支持，充分展現我國整合能量與國際夥伴共享經驗的決心。未來調查局洗錢防制處與史瓦帝尼王國金融情報中心將透過該協定機制，建立更快速、安全的情資交流管道，共同提升防制跨境金融犯罪與偵查不法資金流向的能力。

調查局表示，臺史金融情資交換合作協定的簽署，除強化我國與友邦在防制洗錢、打擊資恐及資武擴領域的合作基礎外，也展現臺灣積極參與全球犯罪防制體系、貢獻國際社會的決心。未來仍將持續深化與國際夥伴的交流與協作，強化區域及全球的安全執法情報合作。

簽署典禮結束後，史方一行與調查局洗錢防制處進行業務座談，雙方就AI應用、資訊交流平臺公私協力機制及金融情資分析等議題進行交換意見。此外，訪團並參訪臺灣證券交易所及臺灣集中保管結算所，有助訪團了解我國金融監理與防制洗錢、打擊資恐及資武擴制度的執行現況。

