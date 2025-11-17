調查局舉辦國安有獎徵答活動 iPhone 17得主揭曉

調查局副局長徐國楨(圖中)、主秘余尚賢(左二)、保防處長林添進(右二)向大眾宣導共築韌性防衛意識。調查局提供



法務部調查局於今日（17日）下午2時舉行「國安進行式—共築韌性防衛意識」有獎徵答線上直播抽獎記者會，並揭曉最大獎iPhone 17的得主，希望透過寓教於樂的方式，提升社會大眾對國家安全議題的重視與認知。

調查局指出，資訊攻防已全面滲透日常生活，從看似無害的超連結，到來源不明的影片、圖卡、截圖，甚至AI生成內容，都可能成為威脅資訊安全的新途徑。因此，國安教育應從日常生活入手，例如每次滑手機時的0.1秒猶豫、每次轉發訊息前的簡單停頓，都是提升資訊安全的重要環節。

廣告 廣告

調查局副局長徐國楨主持「國安進行式」有獎徵答抽獎活動 。調查局提供

調查局這次舉辦有獎徵答活動，希望透過過豐富的獎項設計，吸引更多民眾參與，並在領獎與分享過程中成為「國安訊息擴散者」。抽獎結果及完整名單將公布於調查局「全民保FUN趣」臉書粉絲專頁。

本次有獎徵答活動於11月1日8時至11月16日24時開放，參與者只需登入LINE帳號並答對所有題目，即可獲得抽獎資格。據調查局統計，共有3萬人次參與活動，其中逾7000人成功取得抽獎資格。抽獎獎項包括iPhone 17（1名）、AirPods Pro（2名）、Garmin Vivoactive 5智慧手錶（1名），以及查查絨毛玩偶、運動毛巾、證件套等國安宣導周邊商品。

調查局副局長徐國楨在記者會中指出，國家安全不再是政府機關或專業領域的專有名詞，而是與每個人日常生活息息相關的基本素養。他強調，「國安不是口號，而是每一天都需要面對的判斷與行動。例如，資安即國安，從不點擊不明連結、不下載來源不明的檔案開始，就是保護自身與國家資訊安全的第一步。」

調查局主任秘書余尚賢(圖左)為「國安進行式」有獎徵答抽獎活動抽出得獎名單。調查局提供

徐國楨表示，這次活動採用遊戲化的互動方式，引導民眾透過答題挑戰，了解台灣當前面臨的資訊安全風險。例如，陌生投資邀請是否涉及境外滲透、社群帳號背後是否為假冒偽裝，或跨平台散布的截圖是否為惡意操弄素材等情境，均在活動中呈現。

徐國禎進一步指出，此次活動的核心目標在於讓國安議題從嚴肅專業轉化為日常語言，使民眾在參與互動、觀看影片及答題過程中，自然理解資訊戰與假訊息攻防的重要性。

未來，調查局將持續以更貼近生活、更具互動性、更易分享的方式推動國安教育，讓「先查證、再相信」成為全民共識與反射動作，共同守護台灣的資訊安全與民主韌性。調查局也呼籲民眾從自身做起，以實際行動支持國家安全，共同打造更穩健的防護網絡。

更多太報報導

關係急凍！日中友好交流會喊卡 嗆斬首高市的薛劍原定出席

高雄市長前哨戰？8噸垃圾掩月世界 綠營賴瑞隆、邱議瑩搶先表態拋修法

防自戕案！國防部：今年4760人次使用心理諮詢 97%自主預約