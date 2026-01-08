調查局調查班結業 賴清德勉勵學員不畏懼威脅

社會中心／黃國誠 吳志恆 新北市報導

法務部調查局，舉行62期調查班結業典禮，今年一共108名學員結業，其中不乏律師和警察，轉職擔任調查官，總統賴清德出席，勉勵學員，而被問到針對內政部長劉世芳等人，被列為台獨頑固份子，總統表示，對任何一個被中國跨境鎮壓的人民感到驕傲，因為他們都能站在崗位上，不畏懼威脅。

總統賴清德，親自出席調查班62期結業典禮，和學員一同大合照，只是面對中國再把內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，點名高檢署檢察官陳舒怡是「台獨打手幫凶」，總統有話要說。總統賴清德表示「身為總統對任何一個被中國，進行跨境鎮壓的人民感到驕傲，因為即使面對中國威脅，其他官員或是民意代表，都能夠站在自己的崗位上，為國家奮鬥毫不畏懼中國的威脅。」

108明調查班學員今天結業 包括64名男學員與44名女學員（圖／民視新聞）

F16飛官辛柏毅，至今依舊失聯，陸海空聯合搜救大隊，持續尋找飛官下落，總統賴清德，也盼全民一同集氣。總統賴清德表示「我非常希望我們全國人民，都能夠為辛柏毅上尉集氣，我們也祈禱他能夠平安歸來。」

調查班學員上台授獎 總統賴清德親自頒獎（圖／民視新聞）

今年調查班一共108名學員結業，包括64名男學員，44名女學員，其中不乏擔任律師、警官轉職，挑戰調查官工作。62期調查班結業學員藍予妙表示「擔任律師工作是希望，可以累積多方面經驗，希望未來對局裡面工作有所幫助，覺得是從不同角度，去切入刑事案件，身為調查人員的話，可以站在第一線真正了解，這個社會的需求跟聲音。」62期調查班結業學員謝孟軒表示「（警察的工作你自己覺得），（跟調查官的工作有什麼不同），如果是本局工作，是比較主辦白領犯罪，對於國家的安全，也更多更重視。」總統賴清德期許結業的調查官，能做好守護國家安全、社會安全，以及經濟安全工作，才讓能讓台灣人民安居樂業。

