調查局辦國安議題有獎徵答 抽出iPhone 17得主

（中央社記者劉世怡台北17日電）調查局針對國安議題舉行有獎徵答活動，答對全部題目即獲抽獎資格，最大獎為iPhone 17今天抽出得主。副局長徐國楨表示，透過寓教娛樂方式促使大眾重視國安。

法務部調查局今天舉辦「國安進行式—共築韌性防衛意識」有獎徵答線上直播抽獎記者會。

徐國楨致詞表示，國安不再是政府機關或專業領域的專有名詞，而是與每一個人息息相關的生活素養，「國安不是口號，是每天都會遇到的判斷；例如資安即國安，網站及電子郵件不要亂點，就是防護的開始」。

徐國楨說，這次核心目標活動以寓教娛樂方式促使大眾重視國安，透過「遊戲化的任務參與」帶出台灣目前面臨的真實風險情境，例如，陌生投資邀請是否可能是境外滲透、社群帳號背後是否為人設偽裝、或跨平台散布的截圖是否為惡意操弄的素材。

抽獎獎項相當豐富，包括iPhone 17（1人）、AirPods Pro（2人）、Garmin Vivoactive 5 智慧手錶（1人），更有查查絨毛玩偶、運動毛巾、證件套等國安宣導周邊，希望讓民眾在領獎與分享過程中，也成為「國安訊息擴散者」；抽獎結果、名單公布於調查局「全民保FUN趣」臉書粉絲專頁。

根據調查局新聞稿，「國安進行式—共築韌性防衛意識」有獎徵答活動於11月1日8時至11月16日24時開放，只要登入LINE帳號並答對全部題組題目，即可獲得抽獎資格。數據顯示有3萬人次參與活動，其中有逾7000人獲得抽獎資格。

調查局新聞稿提及，資訊攻防早已全面滲透日常生活，從看似無害的超連結，到來源不明的影片、圖卡、截圖、甚至AI生成內容，都是威脅資訊安全的新途徑。

此外，「國安進行式」活動要傳遞的精神在於，國安不是某個事件爆發後才要關注的議題，而是每一次日常滑手機的當下、每一次想點連結的0.1秒猶豫、每一則訊息在轉傳前的簡單停頓。

調查局表示，未來將持續以更貼近生活、更易分享、更具互動性的方式，推動國安教育與情報防護觀念，讓「先查證、再相信」成為全民共識與反射動作，共同守護台灣的資訊安全與民主韌性。（編輯：方沛清）1141117