社會中心／吳玟誼 黃柏榕 新北報導

太子集團詐騙案，震驚社會各界，調查局出手，擴大清查跨國詐騙，今年一月執行"金融大掃黑"，打擊重大金融犯罪，執行215案，針對人頭公司洗錢、電信網路詐欺、證券詐欺、掏空公司資產等，進行全面掃蕩，犯罪金額高達321億元，更查扣到多輛名車、名牌包、名錶等名貴物品，市價破億。

多名調查人員突襲來到林口一間豪宅，每個角落仔細檢查，因為這主人是詐騙集團嫌犯，所有不法犯罪所得都不能放過。

光是一疊又一疊的白花花鈔票，就多到必續用點鈔機才點得完。

調查局金融大掃黑! 破獲953家不法公司 犯罪金額逾321億。（圖／民視新聞）可別以為只有這樣，桌面上還有一大堆名牌包，隨便一個都要十幾萬，還有名牌錶，更是破百萬，看這奢華程度，屋子裡查完了，屋子外還有！

地下私人停車場內，還有好幾台名車，保時捷、ＢＭＷ等，這些通通都是詐團詐騙人民血汗錢換來的。

詐騙集團囂張猖獗，調查局出手，執行"金融大掃黑"，一共破獲215案，搜索168處、約談725人，查獲不法公司953家，犯罪金額一共超過321億，其中單案金額最高的是"跨國博弈案"，不法所得61億，佔了將近五分之一。

調查局金融大掃黑! 破獲953家不法公司 犯罪金額逾321億。（圖／民視新聞）原來這名主嫌日本人，為了躲避查緝，在東南亞各國設立機房、水房，只要有網路，各地都能執行線上賭博，接著再設立多家人頭公司，招募客服、業務等，幫忙維護、洗錢、收水等，手法更和日前震驚社會的太子詐騙案相似。

這回調查局更出動上千名調查官，掃蕩人頭公司洗錢、電信網路詐欺、證券詐欺、淘空公司資產等重大經濟犯罪，要從源頭斬斷日益猖獗的不法集團。

