調查局金融掃黑專案成果豐碩 查扣上億元不法所得

調查局今年1月發動「金融掃黑專案」，針對不法集團以虛設行號、濫用人頭遂行洗錢、電信網路詐騙、吸金詐欺、詐貸、證券詐欺等重大經濟犯罪，動員千餘名調查官，查獲不法公司953家，犯罪金額高達新台幣321億多元，並已查扣各式名車、名牌包及現金等不法所得上億元。調查局提醒民眾審慎判斷投資訊息，切勿因小額報酬成為詐欺、洗錢共犯。

調查局於今年1月1日至31日期間發動「金融掃黑專案」，同步偵辦多起重大經濟犯罪，並於2日召開記者會說明「金融掃黑專案」查緝成果。

調查局「金融掃黑專案」查獲不法公司953家，犯罪金額高達新台幣321億多元，並已查扣各式名車、名牌包及現金等不法所得上億元。 （劉玉秋攝）

法務部調查局經濟犯罪防制處犯罪偵辦科科長林明獻表示，此次查緝行動破獲「跨國詐欺、博奕集團利用人頭公司洗錢」、「金主結合記帳業者虛設人頭公司洗錢」、「集團虛設行號向金融機構詐貸」、以空殼公司印股票換鈔票詐欺投資民眾」、「虛設行號吸金詐欺」與「虛設行號淘空公司資產」等六大犯罪類型，動員全台26個外勤處站、千餘名調查官，共執行215案、搜索168處、約談725人、犯罪金額超過新台幣321億元，另查扣賓士、保時捷、BNW等名車7輛及名錶、名牌包及銀行帳戶等，成績斐然。林明獻說：『(原音)查獲不法公司953家、不法公司帳戶969個，犯罪金額321億3,796萬餘元。同時也查扣各式名車、名錶、名牌包及帳戶現金不法所得總計1億496萬元。』



其中，調查局這次查獲有境外博奕集團與我國公司負責人合謀共同經營賭場水房、跨國博奕客服及洗錢業務，在台設立多家人頭公司，並招募精通中、外語的人員擔任財務、客服，又以不實資訊、廣告將賭場資金洗入人頭帳戶，不法金額高達61億元。

此外，此次調查局也查獲有不法公司以虛偽增資、假文宣方式美化財報，再勾結非法販售未上市櫃股票的地下盤商對外發行新股募資，將公司包裝成熱門產業，行「印股票、換鈔票」之實，違法金額高達5億餘元。



調查局表示，近年跨境經濟犯罪猖獗，不法集團利用台灣通訊及金融交易的便利性，不斷變化犯罪工具及手段，除了透過傳統通訊、金融服務外，更結合電信網路、虛擬資產、第三方支付等方式誘詐被害人並遂行洗錢。

調查局鄭重呼籲民眾應提高警覺審慎判斷投資訊息，切勿因小額報酬、人情等因素擔任人頭公司負責人，以免成為詐欺、洗錢共犯。同時，調查局也將持續積極嚴查速辦，從源頭阻斷集團犯罪，並阻絕不明境外資金流入台灣，守護社會安定。(編輯：宋皖媛)



