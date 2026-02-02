調查局金融掃黑破不法集團濫用人頭公司953家 犯罪金額逾321億
記者楊佩琪／台北報導
為落實政府打擊不法集團濫用人頭公司犯罪決心，調查局自1月1日起至1月31日，發動「金融掃黑專案」，掃蕩犯罪集團以虛設行號、濫用人頭公司方式遂行洗錢、詐欺、吸金、詐貸、逃漏稅等重大經濟犯罪，動員全台26個外勤處站、千餘名調查官，共執行215案、搜索168處、約談725人、查獲953家不法公司及969個帳戶，犯罪金額達321億餘元，另查扣名車、名錶、名包及銀行帳戶等，不法所得達1億餘元。
調查局發現，詐欺、詐貸、吸金、第三方支付及虛擬資產犯罪等重大經濟案件，不法集團常以人頭公司或商號銀行帳戶作為主要洗錢工具，進而申請開通企業憑證等帳戶功能，假冒商業交易需求，設定高額銀行帳戶網路交易額度，再透過多層帳戶快速轉匯，規避司法機關凍結、查扣，藉此掩飾不法金流。
此次查緝行動破獲的犯罪類型，包括跨國詐欺、博弈集團利用人頭公司洗錢；金主結合記帳業者虛設人頭公司洗錢、集團虛設行號向金融機構詐貸、以空殼公司印股票換鈔票詐欺投資民眾、虛設行號吸金詐欺，以及虛設行號掏空公司資產等。
調查局強調，不法犯罪集團利用台灣通訊及金融交易便利性，不斷變換犯罪工具及手段，誘詐被害人並遂行洗錢目的，呼籲民眾應提高警覺審慎判斷投資訊息，切勿因小額報酬、人情等因素，擔任人頭公司負責人，以免成為詐欺、洗錢共犯。
