調查局金融掃黑 專打不法集團濫用人頭公司犯罪

查扣人頭公司虛偽交易帳冊資料。調查局提供



為展現政府打擊不法集團濫用人頭公司犯罪的決心，調查局於今年1月1日至1月31日展開「金融掃黑專案」，同步偵辦多起重大經濟犯罪案件。此次行動針對利用人頭公司進行洗錢、電信網路詐欺、吸金詐欺、詐貸、證券詐欺、掏空公司資產及逃漏稅捐等犯罪行為，進行全面掃蕩，成效斐然。

現場查扣新臺幣1000萬元現金。調查局提供

這次專案，調查局動員全台26個外勤處站，出動千餘名調查官，執行215件案件，共搜索168處，約談725人，查獲不法公司953家及相關帳戶969個，涉及犯罪金額高達321億3,796萬元。此外，行動中亦查扣名車7輛（包含賓士、保時捷、BMW等）、名錶、名牌包及銀行帳戶等不法所得，總價值逾1億496萬元。

查扣第三方支付公司使用之人頭公司帳戶、電磁紀錄。調查局提供

調查局經濟犯罪防制處犯罪偵辦科科長林明獻表示，以往從金融帳戶追查金流，此次專案調整策略，從根源斬除金融工具，避免犯罪集團一再使用人頭公司的金融帳戶地下洗錢，確保國人財產安全。此次專案成功揭露數起重大犯罪手法，包括：

1、跨國詐欺與博弈集團洗錢

境外博弈集團聯合國內不法業者，透過設立多家人頭公司，從事賭場資金洗錢業務。涉案人員利用虛假交易名義將賭場資金轉入人頭公司帳戶，涉及金額龐大。

2、金主與記帳業者合謀設立人頭公司

某詐欺集團與不肖記帳業者合作，設立222家人頭公司進行假驗資，並委託不知情的會計師進行資本額查核簽證。這些帳戶隨後被用作詐騙集團的洗錢工具。

3、 虛設行號向金融機構詐貸

某公司負責人利用空殼公司進行虛假循環交易，虛增營業額後向多家金融機構申請高額貸款，最終以營運不善為由拒絕償還，造成金融機構巨額損失。

4、假股票詐欺投資民眾

某公司負責人以虛偽增資及假文宣方式美化財報，佯稱公司即將上市櫃，誘騙投資者購買未上市股票，非法獲利超過5億元。

5、虛設行號吸金詐欺

不法分子以虛設公司為名義吸引民眾投資境外基金，承諾高額回報，但未如期返還本金與利息，導致投資者蒙受損失，違法金額超過8億元。

6、掏空公司資產

某外商集團內部主管與協力廠商勾結，利用人頭公司侵占公司資產，自2019年至2023年間非法獲取超過3300萬元。

調查局執行金融掃黑專案，現場查扣豪車。調查局提供

調查局強調，不法集團利用台灣便利的通訊與金融交易環境，不斷變換犯罪手段，包括結合電信網路、虛擬資產及第三方支付等方式進行詐騙與洗錢。調查局呼籲民眾提高警覺，在投資時應審慎評估資訊真偽，切勿因小利或人情壓力擔任人頭公司負責人，以免成為犯罪共犯。

調查局執行金融掃黑專案，現場查扣豪車。調查局提供

調查局執行金融掃黑專案，現場查扣豪車。調查局提供

