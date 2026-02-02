調查局金融掃黑 日商主管被逮

法務部調查局2日舉行「115年金融掃黑專案」成果記者會，展示查扣的名車、名牌包及名表等不法所得。（趙雙傑攝）

法務部調查局上月針對犯罪集團利用虛設行號進行洗錢、電信網路詐欺、吸金詐欺、詐貸、證券詐欺、掏空公司資產、逃漏稅等重大經濟犯罪，執行全國性「金融掃黑」，動員26個外勤處站、千餘名調查官，共執行215案、搜索168處、約談包括知名日商集團台籍主管在內的725人、查獲不法公司953家、帳戶969個，犯罪金額高達321億3796萬餘元，已查扣賓士、保時捷、BMW等名車7輛、名表、名牌包及銀行存款共1億496萬元不法所得。

廣告 廣告

調查局說，近來查緝電信網路詐欺、詐貸、吸金、第三方支付及虛擬資產犯罪等重大經濟犯罪案件發現，不法集團常以人頭公司或虛設行號銀行帳戶作為主要洗錢工具，假冒商業交易需求設定高額銀行帳戶網路交易額度，透由多層帳戶快速轉匯，規避司法機關凍結查扣，藉此掩飾不法金流。

調查局表示，這波金融掃黑共破獲6種犯罪類型，包括1.跨國詐欺、博弈集團利用人頭公司洗錢；2.金主結合記帳業者虛設人頭公司洗錢；3.集團虛設行號向金融機構詐貸；4.以空殼公司「印股票換鈔票」詐欺；5.虛設行號吸金詐欺；6.虛設行號掏空公司資產。

調查局查出，境外博弈集團在台經營賭場水房、跨國博弈客服及洗錢業務，設立多家人頭公司，並招募精通中、外語人員擔任財務、客服員工，負責賭場出入金管理、賭金移轉、系統維護等業務，之後以不實資訊服務費、廣告行銷費等名義，將賭場資金洗入人頭公司帳戶，金額高達61億元。

另某詐團記帳業者合謀設立222家人頭公司，並仲介金主提供資金為人頭公司進行假驗資，等公司完成設立登記後，以這些公司帳戶為詐團洗錢數十億元；某集團掌控多家空殼公司進行循環交易，墊高營業額，向數家金融機構詐貸上億元；某公司以虛偽增資、假文宣方式，引誘投資人投資，涉嫌「印股票、換鈔票」詐騙5億餘元；某集團以虛設行號招攬投資境外基金吸金8億餘元。

此外，日本五大商社之一的日商某集團旗下台灣公司倉庫主管，以員工名義成立人頭公司，自108年至112年底，透過人頭公司套取承租機具差價、詐領薪資等方式，掏空日商3300餘萬元。