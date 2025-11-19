調查局長親自入鏡宣導影片！呼籲全民「捍衛國安永不妥協」

社會中心／綜合報導

調查局今年製拍的「捍衛國家安全，全民一起來！」，宣導影片遵循賴總統於今年3月13日召開國安高層會議後提出之國安五大威脅，並宣示未來工作重點首為維護國家安全及防制境外敵對勢力滲透。

陳白立親自入鏡，與曾自強握拳高喊口號。（圖／翻攝自法務部調查局YouTube）

影片特以拳擊競技為主軸，傳達我國在面對境外敵對勢力威脅時，所展現強韌的對抗力量與堅定意志，並藉由拳擊選手在比賽前嚴格自律的訓練，象徵我國時刻都在強化自身防衛能力，在面對境外敵對勢力與日俱增的威脅挑戰時，國人須團結一致，共同「杜絕假訊息操作」、「抵禦統戰滲透」、「保護國家關鍵技術」、「強化自由民主韌性」，表現出無懼且永不妥協之防衛韌性。

片末由調查局局長陳白立親自入鏡與拳擊奧運金牌教練曾自強握拳並高喊「捍衛國家安全，全民一起來!」，象徵調查局與全民齊心對抗境外敵對勢力，永不妥協。

