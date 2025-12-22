調查指喜馬拉雅玫瑰鹽不能食用 陸媒：砸錢買「視覺溢價」非健康價值

大陸央視報導，大陸民眾最近迷上的所謂「玫瑰鹽」，其實是工業用鹽，不適合人類食用。

大陸央視最近進行一項深度調查發現，近年風靡網路，主打「純天然、富含礦物質」的高價「玫瑰鹽」，不僅在白度指標上，完全不符合食用鹽的國家標準，更被爆出多數是以工業或畜牧用鹽名義報關進口，避開了食品衛生監管。（葉柏毅報導）

報導說，大陸民眾最近很迷一種色澤粉嫩，號稱來自喜馬拉雅山脈的「玫瑰鹽」，憑藉著「純天然無污染」、「富含84種礦物質」等行銷標語，這款「網紅鹽」被包裝成價格高出普通食鹽6到10倍的「高端食鹽」。不過央視檢視後發現，所謂的「玫瑰鹽」，在多數情況下，根本不符合大陸的國家食用鹽標準。

商家宣傳稱，「玫瑰鹽」不僅是調味品，更是一種「營養劑」。對此，專家指出，根據大陸相關標準，食用鹽需滿足「色白、味鹹、無異味」且「白度必須大於或等於45度」。玫瑰鹽因為天然的粉紅色，單就「白度」一項，就已經不符合大陸食用鹽國家標準。

針對「微量元素」的賣點，專家進一步指出，雖然玫瑰鹽中含有某些礦物質，但其含量極低。若要靠吃鹽來補充人體所需的微量元素，其攝入量與每日需求相比，幾乎可以忽略不計。消費者花高價購買的，更多是「視覺溢價」而非健康價值，也被質疑是典型的「智商稅」。專家並提醒，大陸九成以上的喜馬拉雅岩鹽進口產地是巴基斯坦，這種鹽只能作為工業用、鹽浴產品、工藝品或者畜牧用。