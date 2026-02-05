調查指青少年日用3C逾7小時 專家籲親子陪伴助少用網路

青少年在充滿數位產品的環境中成長，也遭遇到數位成癮、數位性暴力等的多重風險，長期關注青少年成長議題的台少盟，針對青少年數位使用的樣貌進行觀察分析，發現青少年平均每天會花費超過7小時使用數位工具。

台少盟副秘書長張祐嘉表示，「生活中多是在充斥著網路呀、數位呀等等之類的，那這樣的狀況也深深地影響到身心上面。所以他可能影響到人際互動，可能包括身體健康。」

調查顯示，超過6成3的青少年，認為父母及師長鮮少和他們主動討論相關規範；青少年如果在網路上遭遇不舒服的情況，接近2成2的青少年，會向朋友訴說，2成3則希望向師長或父母求助。

廣告 廣告

教育部國教署副署長戴淑芬指出，「教育部從來沒有忽視過這件事情，我們在108課綱裡頭其實就已經有核心素養，包含資訊科技與媒體素養。」

對此，教育部呼籲家長，重視青少年網路安全議題；專家則建議，透過親子溝通及陪伴，一起找尋青少年有興趣的事物，是減少網路使用時數的重要方法。

退休校長林作賢認為，「應該要找到小孩子興趣方向，讓真正的東西去引發他，而讓他能夠在網路的時間就相對地縮少。」

全家便利商店部長吳采樺表示，「進到了這個工作現場，可能是在數位或者是手機他的一些使用行為的不當，那做了一些拍照跟錄影，那也許也無心上傳了一些社群，傷害了一些其他顧客權益。」

由於調查也發現，有過半數青少年表示，演算法推薦機制，讓他們出現滑到停不下來、睡眠不足等的影響，為了讓各界持續關心青少年數位使用的危機，台少盟和企業合作，希望民眾透過消費後捐零錢的方式，將經費用在讓少年學習，如何面對數位環境挑戰的宣導工作上。

更多公視新聞網報導

受俄烏情勢緊張影響 台股今跌逾300點

