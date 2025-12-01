調查揭台灣形象領先中國 李逸洋：感謝日本民眾明辨

（中央社記者戴雅真東京1日專電）駐日代表處今天公布日本民眾對台灣觀感調查，顯示近7成日本民眾認為台日關係良好，74.5%日本人對台灣有親近感。駐日代表李逸洋表示，日本民眾清楚知道台灣人與中國人完全不同，他對此向日本民眾致上深刻的感謝。

駐日代表處委託日本一般社團法人中央調查社，於10月24日至28日以網路方式，針對為20至89歲日本民眾進行「台灣觀感調查」，樣本數1000份，結果顯示日本社會整體對台灣維持高度好感及信賴。該調查自2016年實施，至2021年為每年實施，之後每2年一次。

李逸洋表示，最受矚目的「親近感」、「信賴度」、「台日關係」等3項指標，本次調查結果為74.5%的受訪者「對台灣有親近感」，63.6%的受訪者「覺得台灣可信賴」，68.5%的受訪者認為「目前台日關係良好」。

李逸洋說明，「親近感」部分，本次調查較2023年前次調查（76.6%）略有下降，與日本台灣交流協會今年4月公布「台灣民眾對日本觀感民意調查」（81%）亦有落差。

對此，李逸洋指出，代表處仍須加強推動台日交流及友好合作，提升日本對台好感外，也有賴台灣全體國人從各領域、各面向共同努力提升台灣形象。

李逸洋提到，另一個對比是今年兩度延期公布的「日中共同輿論調查」。該調查去年結果顯示，89%日本民眾對中國印象不好、87.7%中國受訪者對日本印象不好。與對台灣的觀感調查結果有天壤之別。

李逸洋表示，世界上許多國家對於台灣人與中國人分辨不太清楚，雖然台灣人與中國人行為、禮儀等迥異，但從語言及外觀上難以區分。從民調差異可以看出，日本民眾清楚知道台灣與中國沒有任何關聯，台灣人與中國人完全不同。他對此向日本民眾致上深刻的感謝。

根據此次調查，在所提示亞洲主要國家中，44%受訪者認為台灣為亞洲地區最感到親近國家，居首位。

日本民眾對台灣的印象（複選），以「對日友好」（73.5%）最為突出，接著依序為「食物好吃」（43%）、「與日本有歷史淵源」（36.5%）、「觀光地豐富」（26.1%）、「半導體產業受全球注目」（23.7%）、「台灣有事」（22.4%）、「許多台灣觀光客訪日」（20.8%）、「民主自由國家」（19.7%）、「經濟發達」（17.9%）、「多元文化」（10.9%）、「台灣產品優良」（5.8%）。

74.5%受訪者對台灣有親近感，對於台灣「感到親近」的原因（複選）以「台灣人親切、友好」最多（72.3%），其次為「雙方歷史交流悠久」（40.5%）、「經濟連結強」（31.4%）等。

63.6%受訪者認為台灣可信賴，理由（複選）以「對日本友好」最多（69.7%），其次為「擁有自由與民主的價值觀」（50.8%）、「歷史的連結」（37.7%）、「和平的國家」（33%）、「經貿夥伴」（31%）等。

有關台日關係，68.5%受訪者認為台日關係良好，54.3%受訪者預期未來仍將持續發展，最希望增進的交流項目（複選）依序為「觀光」（46.2%）、「經濟」（45.2%）、「政治與安全保障」（40.3%）。

台日間最令人擔憂的問題，以「台灣海峽情勢（兩岸關係）對日本的影響」最多（49.6%），其次為「沒有」（22.5%），以及「領土問題」（9%）、「經濟上的競爭關係」（7.2%）等。

在「印太區域和平與穩定」的關鍵措施方面，受訪者認為應優先「透過外交與對話協商」（54.5%），其次為「建立日美台合作」（36.1%）及「強化日本防衛力量」（34%）、「美國積極涉入台灣的防衛」（25.4%）、「強化台灣的防衛力量」（24.5%）、「強化日美同盟」（24.4%）、「與EU等全球志同道合國家團結一致」（23.4%）。

有59.3%的受訪者表示，近期在媒體上看到與台灣相關的報導，其中印象最深為「中國在台灣周邊軍事演習及台海情勢」（64.9%），其次為「台灣美食」（48.9%）與「台灣半導體（TSMC等）相關動向」（38.1%）、「介紹台灣觀光及文化」（37.1%）。

關於台灣參與聯合國、WHO、ICAO等國際組織的努力，61.7%表示知道相關情況；且有高達64.8%支持台灣應加入國際組織，僅2.8%持反對意見。（編輯：陳慧萍）1141201