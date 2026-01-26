調查揭68%兒少曾用化妝品藏風險 林月琴、賴惠員要求衛福部補強指引
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導
近年兒童及少年接觸保養品、化妝品的年齡明顯下降，然而市售產品成分多以成人使用為設計基準，長期不當使用恐對兒少肌膚與健康造成風險。立委林月琴今（26）日與立委賴惠員、台灣桃湛公民培力協會共同召開記者會，發表由兒少代表親自主導設計與執行的「兒少化妝品使用行為」調查報告，並邀請皮膚科醫師蔡文騫提供專業建議，呼籲政府儘速補齊制度與教育缺口。
調查結果顯示，兒少接觸與使用化妝品情況相當普遍，有68%受訪者曾使用化妝品，其中高中職學生接近8成，國小生亦約有一半曾使用；多數兒少在8至13歲開始接觸化妝品，甚至有11.5%在7歲以前即已使用。
美妝資訊主要來源為實體美妝店廣告與促銷DM，占45%，顯示商業通路影響力甚深。然而，在使用比例偏高的情況下，僅2成受訪者自認具備分辨產品品質的能力，即便是高中生，也有7成5表示需查資料才能判斷，更有6成不確定產品是否適合自身膚質，顯示使用行為與風險認知之間存在明顯落差。
林月琴指出，兒少使用之產品，應有不同於成人的安全標準與清楚指引。她引述歐盟消費者安全科學委員會（SCCS）最新評估，指出常見抗痘成分「水楊酸」在成人濃度下，可能對兒童皮膚造成傷害；美國小兒科醫學會研究亦顯示，社群平台熱門美妝影片中推薦的產品，常含刺激或致敏成分。再加上兒少自行跨境購買彩妝、保養品，若缺乏成分與風險辨識能力，健康隱憂更形嚴重。
林月琴表示，她2個月前已就此議題質詢衛福部，部長坦言現行《供兒童使用之化粧品安全指引》僅供業者參考，並未以家長與兒少為主要對象。
林月琴呼籲衛福部應制定友善選購指引，將專業成分說明轉化為一般消費者易懂的資訊，並推動適合兒少的保養、化妝與清潔教育。她說，應正視社群媒體與同儕文化所帶來的「容貌焦慮」，協助兒少建立健康自我形象，避免過早陷入外貌競逐。
賴惠員則指出，調查結果凸顯現行網路販售監管機制存在重大漏洞，雖然衛福部對醫療器材網路銷售已有管理制度，但實務上青少年仍可在社群平台與拍賣網站，輕易購得未經核可、甚至可能含有重金屬的廉價化妝品。
賴惠員要求主管機關不能僅被動等待檢舉，必須主動稽查、掃蕩非法通路，補強監管破口，避免劣質產品持續傷害兒少皮膚與健康。
照片來源：林月琴辦公室
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
藍白合來勢洶洶 陳亭妃誓言議會全壘打、賴瑞隆批柯志恩未替高雄發聲
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
兒少接觸化妝品年齡降 醫師：長期用錯恐影響健康
韓團流行舞蹈盛行加上社群媒體推播，兒少接觸化妝品的年齡正在下降。皮膚科醫師提醒，兒童和青少年的皮膚比成人薄，更容易被化學物質滲透，用錯化妝品長期下來恐怕對健康造成影響。對此衛福部推出電子書讓孩子認識化妝品；民間團體則希望能用標示改革、學校教育等方式多管齊下。公視新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
綠島鄉實施汙染源管制 台東縣府提醒「未符這資格」登島可按次處罰
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導 為維護綠島鄉空氣品質並守護居民及遊客健康，台東縣政府今（26）日表示，縣府於113年公告劃設「台東縣綠島鄉空氣品質維護區」，限制高污染車輛登島，並宣布自115年度1月1日起於綠島鄉全境實施移動污染源管制措施。台東縣府提醒，主要「限制」出廠滿5年以上且未完成最近1次排氣定期檢驗合格紀錄的燃油機車進入綠島鄉，如有違反者按...匯流新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
政治金童皮塔：民意與權力結構拉鋸牽動泰國命運
（中央社記者李宗憲曼谷26日專電）泰國2月8日將舉行總理大選，備受各界關注。泰國政治金童、已解散的前進黨黨魁皮塔接受中央社訪問，談及目前泰國政治的核心問題時表示，制度設計使泰國政治長期陷於民意與既有權力結構的拉鋸。中央社 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
2026台灣燈會—新住民燈區宣傳記者會（2） (圖)
嘉義縣政府26日在縣府中庭舉辦「2026台灣燈會—新住民燈區」宣傳記者會。與會的新住民向縣長翁章梁（右3）介紹家鄉的美食。中央社 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
老翁誤中假交友真詐財 市政警拆穿保住其積蓄
【民眾網許順德臺中報導】八旬的劉姓老翁以為在晚年迎來「第二春」，卻險些掉入詐騙集團編織的粉紅陷阱，幸中市警六分 […]民眾日報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
高雄大寮社宅最快7月招租 婚育宅比例提升至40%
為降低居住負擔，高雄興建許多社宅，今（2026）年7月將招租的大寮社宅將婚育宅比例從原有20%提升到40%；房屋補助津貼也加碼，只要申請時家中有0到2歲或是懷孕中家庭，一年補助金貼增加1.5倍，若是小孩設籍高雄再增加2000元，若以2名子女的家庭來計算，原先補助8000元將增加到1萬6000元。公視新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
路線有變？蘇嘉全接掌海基會稱「中國大陸」 親曝上級指示
海峽交流基金會於23日召開第12屆董監事第1次臨時聯席會議，通過由前立法院長蘇嘉全接任董事長的人事案。蘇嘉全在致詞時以「中國大陸」稱呼對岸，與賴清德總統國慶演說用語有所不同，引發各界關注。蘇嘉全對此表示，致詞內容均遵照總統指示。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
卓榮泰稱霍諾德攀「台灣101」 滿志剛批：切割台北、功勞收回中央
滿志剛表示，這次ALEX攻頂台北101，讓世界看見台灣，是所有人共同的努力，除了ALEX本人的挑戰，101團隊與賈永婕的付出，台北市政府也提供了跨局處協調、當日交通管制、緊急應變準備、城市行銷與公關支持。滿志剛指出，最重要的是市長蔣萬安公開支持活動，並視為行銷台北的重...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 2則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 255則留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 560則留言
放鳥羅生門／獨家！拍戲撞期不吭聲 王識賢遭爆料唱婚宴放鳥
影視歌三棲的王識賢，從早期的電視劇《意難忘》《夜市人生》到近期的電影《角頭》系列，歌聲與演技兼具，受年輕族群喜愛也是尾牙邀請的寵兒，而他的經紀人就是結婚超過20年的愛妻小芸（陳憶華），夫妻於公於私都互相扶持，王識賢曾讚老婆非常能幹，維持婚姻幸福的祕訣是「聽老婆的就對了」。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 10則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 4則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
中國恐爆內戰！專家驚曝「習近平動張又俠上當了」 揭2大幕後黑手
中共軍方高層近來接連遭到整肅，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因中共高層認為他們涉「嚴重違紀違法」遭立案調查，「太子黨」落馬引發熱議。總體經濟學家吳嘉隆透露，支持張又俠的兵力正在向北京推進，中國有可能爆發內戰，並直指「習近平動張又俠，有可能是上當了」點名兩大幕後黑手。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 151則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 22 小時前 ・ 5則留言
LuLu爸駕55688大車隊載女出嫁 按跳表、給收據惹笑陳漢典
藝人LuLu與陳漢典今（25）日舉行文定，一整排貼有55688標誌的台灣大車隊計程車護駕，主禮車上的職業駕駛是LuLu的父親黃路，在女兒大喜之日親手掌舵，黃路一坐上駕駛座，就按下計費跳表機，新娘LuLu與女婿陳漢典當場笑出來，當車隊完成迎娶回到會場，黃路還列印出125元收據交給新人，象徵把最穩定的幸福準時送達。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 23則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 2則留言
1570萬元確定入袋！霍諾德「征服台北101」零防護登頂…妻成他最強後盾
美國傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）昨天（25日）只花91分鐘，無防護裝備完成徒手攀登台北101的挑戰；活動前，外媒曾揭露，這次挑戰報酬約50萬美金，換算台幣約1570萬元；如今順利完成挑戰，替自己的運動生涯寫下新的戰績，這筆報酬也確定入袋。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 24則留言
不吃肉怎麼長肌肉？霍諾德爬101竟「長年吃素」 醫師揭密飲食關鍵
許書華表示，很多人常質疑：「不吃肉怎麼長肌肉？沒吃肉哪來體力？會不會蛋白質不足？」但霍諾德的表現正是最佳案例，證明「植物系」不等於「沒力氣」，只要攝取得當，植物性蛋白也能滿足高強度體能需求。她進一步說明，植物性蛋白質的補充需掌握三大原則：一是豆類與穀類的...CTWANT ・ 1 天前 ・ 108則留言