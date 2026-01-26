調查揭68%兒少曾用化妝品藏風險 林月琴、賴惠員要求衛福部補強指引 187

近年兒童及少年接觸保養品、化妝品的年齡明顯下降，然而市售產品成分多以成人使用為設計基準，長期不當使用恐對兒少肌膚與健康造成風險。立委林月琴今（26）日與立委賴惠員、台灣桃湛公民培力協會共同召開記者會，發表由兒少代表親自主導設計與執行的「兒少化妝品使用行為」調查報告，並邀請皮膚科醫師蔡文騫提供專業建議，呼籲政府儘速補齊制度與教育缺口。

調查結果顯示，兒少接觸與使用化妝品情況相當普遍，有68%受訪者曾使用化妝品，其中高中職學生接近8成，國小生亦約有一半曾使用；多數兒少在8至13歲開始接觸化妝品，甚至有11.5%在7歲以前即已使用。

美妝資訊主要來源為實體美妝店廣告與促銷DM，占45%，顯示商業通路影響力甚深。然而，在使用比例偏高的情況下，僅2成受訪者自認具備分辨產品品質的能力，即便是高中生，也有7成5表示需查資料才能判斷，更有6成不確定產品是否適合自身膚質，顯示使用行為與風險認知之間存在明顯落差。

林月琴指出，兒少使用之產品，應有不同於成人的安全標準與清楚指引。她引述歐盟消費者安全科學委員會（SCCS）最新評估，指出常見抗痘成分「水楊酸」在成人濃度下，可能對兒童皮膚造成傷害；美國小兒科醫學會研究亦顯示，社群平台熱門美妝影片中推薦的產品，常含刺激或致敏成分。再加上兒少自行跨境購買彩妝、保養品，若缺乏成分與風險辨識能力，健康隱憂更形嚴重。

林月琴表示，她2個月前已就此議題質詢衛福部，部長坦言現行《供兒童使用之化粧品安全指引》僅供業者參考，並未以家長與兒少為主要對象。

林月琴呼籲衛福部應制定友善選購指引，將專業成分說明轉化為一般消費者易懂的資訊，並推動適合兒少的保養、化妝與清潔教育。她說，應正視社群媒體與同儕文化所帶來的「容貌焦慮」，協助兒少建立健康自我形象，避免過早陷入外貌競逐。

賴惠員則指出，調查結果凸顯現行網路販售監管機制存在重大漏洞，雖然衛福部對醫療器材網路銷售已有管理制度，但實務上青少年仍可在社群平台與拍賣網站，輕易購得未經核可、甚至可能含有重金屬的廉價化妝品。

賴惠員要求主管機關不能僅被動等待檢舉，必須主動稽查、掃蕩非法通路，補強監管破口，避免劣質產品持續傷害兒少皮膚與健康。

