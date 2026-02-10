調查無人機侵入北韓 南韓警方突襲搜索情報機構

南韓當局今天(10日)突襲搜索了該國的情報機構，調查一架無人機如何飛越邊境，並在北韓境內遭到擊落的事件。

平壤指控首爾今年稍早操控無人機飛入開城(Kaesong)，並公佈了據稱是被擊落無人機殘骸的照片。

南韓最初否認政府涉入此事，暗示可能是民間方面所為。

但南韓警方今天表示，他們正在調查3名現役軍人和1名情報機構雇員，懷疑他們涉嫌參與此案。

當局在一份聲明中表示，已在「包括國軍情報司令部(Defence Intelligence Command)和國家情報院(National Intelligence Service)等共18個地點」執行了搜查和扣押令。

先前已有3名平民因涉嫌參與這起無人機事件而遭到起訴。

其中一人曾公開承認對此事負責，稱他此舉是為了偵測北韓平山(Pyongsan)鈾加工廠的輻射水平。

南韓總統李在明(Lee Jae Myung)先前曾表示，向北韓發射無人機形同跨境「開火」。