調查無人機侵入北韓 南韓軍警搜查3平民嫌犯住家

南韓警方表示，調查人員今天(21日)針對涉嫌對北韓派出無人機一事，突襲了3名平民的辦公室和住所。

平壤指控首爾在本月稍早，向邊境城市開城(Kaesong)派遣無人機，並公布據稱擊落一架無人機的殘骸照片。

南韓否認有軍方或政府涉及這項行動，但提到了是由平民所為的可能性，誓言一旦屬實將會究責。

南韓國家警察廳(Korean National Police Agency)發表簡短聲明說，軍警聯合調查小組對這起無人機事件的相關3人住家與辦公室執行搜查與扣押令。

調查人員誓言會「徹底調查、並在同時對一切可能性保持開放立場」。

其中一人已聲稱為無人機滲透北韓負責，表示他此舉是為了檢測北韓平山(Pyongsan)鈾加工廠的輻射水平。他在接受南韓媒體「Channel A」訪問時說，這架無人機是要測量鈾礦加工廠週遭的輻射與重金屬汙染。

南韓總統李在明(Lee Jae Myung)已譴責這起據稱由平民進行的無人機行動，稱這類行徑形同「挑起戰爭」。