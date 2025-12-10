調查特教專職鑑評員額 全教總：10縣市未足額增置

在校內初步鑑定疑似特教生提供轉介、安置等評估，一直由特教老師兼任，但教學和鑑評兩頭燒，學生受教也受影響。國教署配合《特教法》2023年修法，2024年到2025年2年間補助22縣市增置共100個專職鑑評員額。全教總公布調查指出，10個縣市未依補助員額足額增置，台東更是掛零，而地方增置也屈指可數。

全教總理事長侯俊良指出，「各位看一下，8成以上是沒有，目前我們調查了自己有增置就只有3個縣市，台北、桃園跟屏東。」

專職鑑評員額不足，讓高達8成7的第一線特教老師對鑑評工作量的降低無感。全教總以基隆為例，2024年和2025年共補2位專職鑑評人員，但2024年1年就有1000多案，鑑評人員怎可能做得完。

全教總特教委員會主委鍾正信表示，「基隆已經算是比較相對規模比較小的縣市，他1年都有1000多個，所以你可以想見一些比較大的直轄縣市，我相信一個學年破萬絕對不是問題。國教署補助各個縣市，其實這2年下來，最多最多單一縣市也不過拿到10個專職鑑評員額。」

對全教總調查，國教署給台東2名專職鑑評員額掛零，教育處長蔡美瑤澄清已足額聘用。

台東縣教育處長蔡美瑤說明，「因為就是用國教署提供的金額來聘請人力就聘足了，台東這邊自行增置，其實我們可以再來研議跟評估，持續跟我們的特教老師再來做對話。」

全教總指出，專職鑑評人員制度推動1年多，知道有專職鑑評人員只有58.6%，申請過專職鑑評支援更只有10.9%。

鑑評待遇相較去（2024）年落實皆有提升，但僅兼任鑑評人員依法給予施測費為100%達成，呼籲中央和地方依法增置專職鑑評人員，盡速落實待遇保障。