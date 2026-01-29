調查特考新制上路 115年起調整考科、取消身高限制

調查特考新制115年上路。（考試院提供）

考試院院會今天（29日）通過公務人員特種考試法務部調查局調查人員考試規則第10條、第5條附表二及第6條附表三修正草案。其中，三等考試資訊科學組修正部分應試專業科目，並刪除身高限制，新制自115年考試開始適用。

考試院表示，為因應資安事件調查及數位鑑識之實務需求，法務部調查局相關人員須熟悉各類作業系統底層技術與應用等基礎知能，以利投入資訊安全調查實務工作，因此將三等考試資訊科學組之應試專業科目「系統分析與設計」修正為「作業系統及系統程式」。此外，用人機關考量身高非執行勤務之關鍵因素，相關工作所需職能可透過其他方式補足或篩汰不適任人員，因此刪除本考試體格檢查身高限制。

考試院補充，115年調查特考預訂於4月28日至5月7日受理報名，8月8日至9日舉行考試，提醒有志投入調查防制工作者留意相關時程，按時完成報名。