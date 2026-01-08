調查班第62期結業 總統期許堅定做好反統戰工作

（中央社記者謝君臨台北8日電）調查局今天舉行調查班第62期結業典禮，總統賴清德期許結業學員堅定做好反統戰、反滲透、反併吞工作；總統強調，沒有主權，台灣將失去一切；沒有民主，台灣就失去存在價值。

賴總統今天上午出席法務部調查局調查班第62期結業典禮，致詞時表示，身為總統有三項使命，第一是守護國家安全，第二是保護全國人民生命財產安全，第三是要發展經濟，照顧人民飯碗。

總統說，這三項使命就是三項安全工作，國家安全、社會安全、經濟安全，「三安」工作若做得好，國家才能長治久安，人民也才能安居樂業。

廣告 廣告

總統表示，當前國家正面對境外敵對勢力日益嚴峻的威脅，還有黑道、詐騙與科技犯罪型態不斷翻新、年底選舉重大維安等挑戰，因此提出四項期許。

總統說，第一，一定要堅定做好反統戰、反滲透、反併吞的工作。沒有主權，台灣將失去一切；沒有民主，台灣就失去存在價值。為守護主權，建構完整民主防衛機制，凝聚社會團結與信任，一定要積極落實國安高層會議所擬定的各項策略與行動方案，透過有效的偵查處置作為，讓民主台灣繼續穩健向前行。

總統表示，第二，全面掃蕩黑道，杜絕犯罪根源。幫派組織是許多犯罪的根源，也是黑、金、槍、毒、詐、暴力犯罪，甚至是中國培植在台協力者等社會關切問題的核心，嚴重威脅國家與社會安全，期勉務必發揮專業知能與行動，全面性、持續性，主動性掃蕩黑道，嚴懲、嚴辦絕不寬貸。

總統說，第三，從根源打擊詐騙，向詐騙零容忍邁進。詐騙是全民公敵，更是世界各國重大治安挑戰。打詐成績的客觀數據固然重要，人民感受同樣重要。他期許未來的國家調查官要向學長姐學習，秉持詐騙零容忍的態度，善用科技偵查、跨域整合等方式，全力揪出幕後犯罪集團，從根源打擊詐騙。

賴總統說，第四，全力肅貪及淨化選風，為民主政治奠定更穩固基礎。廉政是政府基本也是最重要的責任，調查官未來進入工作崗位，也一定要把肅貪當作重要工作，回應人民期待。他曾多次強調，不分黨派、不論何人，只要有證據，就依法查辦到底、決不寬貸，但根據的是證據，如無明確證據，也必須注意公權力行使，任何工作都務必以毋枉毋縱的原則辦理。

總統表示，廉政沒有假期，更沒有蜜月期，尤其年底即將進行九合一大選，應堅持反貪倡廉，一定要嚴查賄選、淨化選風，持續加強廉政工作與選舉查察，全面防堵非法管道介入選舉，確保選舉的公正與公平性，守護民主制度底線。

總統說，國際社會不斷提醒，未來的每一場選舉，境外敵對勢力都會介入，且會運用新興科技、人工智慧技巧介入，希望調查局能將這個工作列為重要事項辦理，「你們的工作低調而隱密，卻是守護民主、人民不可或缺的重要力量。」

賴總統也期許每一位調查官不忘初衷、謹守誓言、依法行政，持續精進專業能力，不要辜負人民的期待與信任，每一個學員也要注意健康、安全，「政府一定會給予調查局最大支持，讓我們一起為國家、為人民、為民主全力打拚。」（編輯：蕭博文）1150108