調查班62期108人結業16人具碩士學歷 第一名是律師

調查局調查班第62期結業典禮8日舉行，圖為前三名謝孟軒(右起)、藍予妙及趙彥翔。(記者叢昌瑾攝)

〔記者陳彩玲／台北報導〕調查局今舉辦調查班第62期結業典禮，總計108位學員順利結業，其中男生64位、女生44位。第一名畢業的學員藍予妙，3年前同時通過律師高考與調查局特考，在獲取律師資格後，仍一心想投入一線偵查工作，今年順利完成受訓，期許自己成為有溫度的調查官，發揮公共影響力。

這次108位學員中，擁有碩士學位者計16名，且多人具實務工作經歷，其中6人通過律師考試，12人通過資訊、電信工程、財稅、土木等高普考，19人通過警察、司法、關務、移民、國家安全局等特考。

第一名結業的學員藍予妙來頭不小，畢業於台北大學法律系，現就讀同校法律研究所刑事法學組，就學期間通過律師高考與調查局第59期特考，利用研究生身分保留調查局錄取資格，先完成律訓及5個月實務訓練，取得律師資格後，於律師事務所工作累積實務經驗，去年才進調查局幹部訓練所受訓。

藍予妙表示，過往從事律師工作，接觸刑事與民事案件，更確立自己關懷人群、守護社會的志向，認為站在偵查第一線，能發揮更廣泛的公共影響力，因此決定從事調查官工作，期許未來在堅守原則、精進專業之餘，兼具圓融與關懷，用自己的方式，對社會有所貢獻。

第二名畢業的謝孟軒，畢業於中央警察大學刑事警察學系，曾於警政署保三總隊，任職偵查佐6年，從事毒品防制相關工作，在實際參與案件偵辦時，深刻體會犯罪型態隨環境與科技不斷變化，希望在更完整的制度下，投入維護國家安全的工作，未來有意投入肅貪、經濟犯罪防制相關工作。

畢業於台大政治系的趙彥翔，則以第三名之姿結業，他從職棒簽賭案、林錫山收賄案、鎮小江共諜案等重大案件，發現背後都有調查局身影，認知到調查官的工作能改變國家社會、維持民主制度，毅然決然報考，如今順利成為調查官，期許自己不忘初衷、不枉職責、不負所學，成為對國家社會有用之人。

