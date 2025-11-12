調查約4成大專生社會情緒能力佳 專家：善待自己才能面對壓力
近年來由壓力、情緒引起的校園危機事件屢見不鮮，不管是學業壓力或是人際關係，都對大專學生的心理壓力造成一定影響。中華民國諮商心理師公會全國聯合會今天(12日)發布一項對大專生的壓力調查報告，顯示有4成學生的社會情緒學習佳，因而能在壓力中保持彈性。諮商全聯會呼籲學生們要善待自己，才能正向面對壓力。
中華民國諮商心理師公會全國聯合會延續2023、2024年的大專學生壓力調查計畫，結合社會情緒學習(SEL)議題，從今年4月到9月收集全台2,558份大專院校學生樣本，以了解大專學生心理韌性的現狀。
根據12日公布的最新調查結果，大四學生比其他年級學生在面對壓力時展現出較佳的心理韌性，能將壓力視為自我成長的契機。另外，雖有97.1%的學生支持心理健康服務，但真正使用過的只有20.3%，落差很大。在社會情緒學習議題上，女性的分數高於男性；同時有4成左右的大專生社會情緒能力佳，雖傾向低估自身能力，但反而具備高度自我覺察與反省力，能在壓力中保持彈性與自我善待，這種謙虛而自覺的特質正是提升社會情緒能力的重要關鍵。
國北教大心理諮商系教授陳柏霖分析指出，壓力不是敵人，怎麼面對才是關鍵，善待自己才能更堅強面對世界。他說：『(原音)如果用成長心態面對壓力，我想，培養自我關懷，壓力就不會只是焦慮的來源，善待自己才能更堅強面對世界。我想這個是這個世代年輕人會面臨很大的議題，也需要我們共同一起來關注。』
教育部學務特教司副司長許嘉倩今天也出席記者會，她表示，台灣很多學生表現很好，但不快樂，社會情緒學習(SEL)就是教學生怎麼自我覺察，接納負面情緒並轉化成正向力量；同時，學校老師也扮演重要角色，老師懂不懂得如何教導SEL也是個重點，因此，教育部已經核定新台幣1億多元經費，且有135所學校共同推動，希望促進學生心理健康成長。
另外，在AI快速發展下，也有越來越多學生會使用AI工具進行諮商。台灣諮商心理學會副理事長、中山醫學大學心理系副教授王郁茗表示，如果學生在使用AI諮詢後有覺察跟內省，並且與身邊有意義的他人溝通分享、與現實核對，就是有用的工具；反之，則只是成為AI訓練素材。(編輯：許嘉芫)
