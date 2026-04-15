調查蕭旭岑3人小組稱沒給事證 馬英九基金會：已二度提供所有董事

前總統馬英九主持馬英九基金會董事會，討論基金會前執行長（圖左）涉財政紀律案。 圖：林昀真／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律，馬英九基金會13日原要開臨時董事會，但7位董事中僅馬英九到場，最後流會。3人調查小組成員的3位董事薛香川、尹啟銘、李德維14日發布聯合聲明指稱，依法董事會開不成，但基金會卻假借「董事會」之名於會後發表聲明，實屬不當；且3人小組要求提供的資料13日開會前尚未完整提供。馬英九基金會回應，違反財政紀律之事證已二度提供給「所有董事」，盼3人小組儘快展開調查。

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馬英九基金會日前宣布蕭旭岑、王光慈離職，馬英九表明，兩人離職是因「財政紀律問題」。馬英九基金會13日召開臨時董事會提到，律師報告認為違反財政紀律的重大事證非常明確。馬英九基金會董事3人調查小組14日則強調，13日7人董事中僅1人到場，依法開會不成，但基金會假借「董事會」之名發表聲明，實屬不當，蕭旭岑、王光慈兩人所涉事件情節如何，不能僅聽基金會辦公室片面之詞，成立3人小組調查就是希望有一個公正的處置。

調查小組聲明指出，3月27日董事會決議，當天之後任何人未經3人小組同意不得對外發表任何有關基金會本案訊息，但基金會辦公室無視此決議，至今已有數次違規發表有關新聞。調查小組原定13日開會，不是3人小組全員到齊參加董事會，用此魚目混珠的講法，極為不妥；且將臨時董事會時間選在調查小組安排要進行調查時間，有故意阻擋調查進行之嫌。3人小組要求提供的相關資料在昨天開會之前尚未完整提供，僅以會議記錄作為搪塞。

調查小組續指，3人小組至今已開會4次，在4月初的4天長假就開會兩次；遺憾的是，辦公室又是片面發布訊息，混淆視聽。對此，馬英九基金會表示，本會分別在8日及14日二度將內部調查蕭旭岑、王光慈涉嫌違反財政紀律之事證提供給所有董事，現在為避免口舌之爭，敦請3人調查小組就事證之真實性儘快展開調查，約詢本會相關人證，同時懇請調查小組能事先告知預定展開調查的時程，本會定全力配合。

蕭旭岑14日接受網路節目訪問時說，他日前提到馬英九的狀況受到很多批評，很多人叫他不要再講了，他也覺得不適合再談，重申「我自己也是被逼到無路可退」。至於13日基金會提出帳目調查報告提及來源不明的「台商捐款」，蕭旭岑聲稱，他的操守絕對經得起檢驗，沒有拿一分不應該拿的錢，基金會本來就是靠捐助成立的。希望基金會3人小組趕快約談他，相信以他們的公正可以調查清楚「一定可以還我公道與清白」。

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