調查顯示：近一半的德國人認為科技發展過快

（德國之聲中文網）近半數（47%）的德國受訪者希望科技發展放緩，以便更好地理解其後果。

與其他國家相比，德國人在“科技進步是否讓世界變得更美好”這一問題上尤其持懷疑態度。只有59%的受訪者給出了肯定的答案。法國受訪者得懷疑比例更高，達到59%。

博世首席執行官斯特凡·哈爾騰（Stefan Hartung）在接受采訪時表示，調查的結果表明，德國需要提高公眾對創新的接受度。調查顯示，只有30%的德國受訪者認為當地的教育體系能夠培養創新思維。不到四分之一（23%）的受訪者認為德國的監管能夠有效促進創新。只有40%的人覺得自己為人工智能時代做好了准備，在七個受訪國家中，德國在這方面也排名墊底。不過有77%的德國人認為人工智能將是未來幾年最具影響力的技術。

廣告 廣告

更多閱讀：中國人看歐洲：技術落後的世外桃源？

涉及到對未來場景的具體想象時，德國人的懷疑態度就顯得更為強烈。例如，即使技術上可行，也只有不到五分之一的德國人願意移居其他星球（19%）。而在印度，三分之二的受訪者表示願意，在中國，這一比例為二分之一。調查還顯示，德國人對腦機接口也興趣寥寥。只有13%的人對此持開放態度，是本次調查中最低的比例。德國人對共享個人健康數據也持懷疑態度（28%）。

這項調查分別在德國、法國和英國訪問了1000人，在巴西、中國、印度和美國分別訪問了2000人。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德聞 (路透社)