調查首揭蘭陽溪川廢熱點 八成垃圾集中於兩成河段

荒野保護協會首度前進宜蘭蘭陽溪流域，公布今（2025）年河川廢棄物快篩調查結果。調查發現，有八成垃圾集中於兩成河段，冬山河出海口、羅東溪上游等幾處為垃圾熱點。

宜蘭蘭陽溪流域垃圾集中21.8%的河段 重點式清運能移除八成垃圾

荒野保護協會25日發布新聞稿指出，今年踏查範圍包含宜蘭河、蘭陽溪、羅東溪、冬山河（河岸段）及出海口（海岸段），全長共152公里，總計發現30萬7972公升垃圾。有八成垃圾集中於21.8%的河段，垃圾熱點分布包含冬山河出海口、冬山河上游、羅東溪上游等。

以垃圾分布狀況分為五級，河岸段平均每公里有81袋垃圾（每袋14公升），污染程度為「稍髒」的C級，海岸段平均每公里則有384袋垃圾，污染程度達「髒亂」的D級 。

調查並發現，即使非人口密集生活區域，仍見不少塑膠瓶罐容器、塑膠袋、食品包裝袋散落，並有惡意棄置成袋垃圾、衣物與家俱等傾倒堆積，甚至發現過往漁業活動、營建工程所留廢棄物藏匿。荒野保護協會建議，公部門若能重點式清運，將能有效移除大部分垃圾。

荒野保護協會與富邦人壽連續第五年攜手推動河川廢棄物快篩調查，透過徵集近百名公民科學家，以步行、單車方式進行川廢目測調查。今年首度前進宜蘭蘭陽溪流域，並同步於新竹頭前溪及大台北淡水河進行複查。

新竹頭前溪流域垃圾總量減幅高達63% 跨機關協調清運效果顯著

時隔三年，荒野保護協會再至新竹複查，調查發現，頭前溪流域垃圾總量從136萬公升，降至50萬7850公升、減幅高達63%，證明近年整治維護已見效果。

然而調查也發現新的垃圾熱點，包含「頭前溪出海口(舊港大橋下)」、「國道三號橋下」及「鳳山溪右岸」。

經濟部水利署第二河川分署分署長楊人傑表示，三年前公布調查時，第二河川分署即成立川廢跨域平台，展開垃圾熱區盤點、分工清運作業及源頭遏止措施，很高興這次繳出進步的成績單，後續也將持續追蹤今年調查的新熱點。

分析頭前溪流域垃圾類型，河岸段的一次性飲食塑膠廢棄物比例仍逾六成，包括塑膠瓶罐容器佔25%、塑膠袋佔18%、飲料杯/吸管/免洗餐具佔12%，顯見源頭減塑仍是重要目標。

淡水河去年熱點清理率69.2% 擴大調查範圍再發現新熱點

淡水河流域為大台北民眾最重要的親水休憩廊帶，今年再度由明志科技大學與海洋科技大學師生、新北水巡隊及各界民眾共同執行連續第三年的年檢。總計發現33萬9955公升垃圾，平均每公里78.7袋垃圾，污染程度維持C級。細看垃圾類型，一次性飲食塑膠廢棄物佔達六成，反映塑膠為跨流域所面臨的共同挑戰。

荒野保護協會指出，去年公布主要熱點清理率達69.2%，其中新店溪左岸垃圾減量88.6%、大窠溪垃圾減量80.7%等最為亮眼，但發現成袋垃圾及大型家俱被廣泛棄置於新店溪右岸、大窠溪右岸、南勢溪、鶯歌溪、瓦窯溝及十八份坑溪等近居住區支流，並有隱蔽大型垃圾污染大漢溪右岸及北勢溪，且每年調查提出的垃圾熱點「關渡大橋」、「蘆洲區」及「社子島」仍須持續強化清運及監督維管。