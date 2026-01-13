調查鮑爾引反彈！3位前Fed主席捍衛獨立性 美財長抱怨「搞得一團糟」

聯準會主席鮑威爾（右）和美國總統川普2025年7月在聯準會查看一份成本資料文件。（美聯社）



美國聯準會主席鮑爾在任內遭到刑事調查，引發政壇與金融圈震盪。3位聯準會前主席與5位前財政部長公開力挺鮑爾，捍衛聯準會獨立性；現任財政部長貝森特更私下向川普抱怨，這起調查把事情「搞得一團糟」，可能不利於金融市場。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）11日發聲明稱，Fed於9日收到來自司法部的聯邦大陪審團傳票，威脅要就他去年6月於國會針對Fed總部翻修工程的證詞，對他提起刑事訴訟，並指責川普政府利用刑事訴訟的威脅來施壓聯準會（Fed），迫使自己降低利率。

消息人士透露，這項調查是由美國總統川普的盟友、華盛頓的美國檢察官皮洛（Jeanine Pirro）在沒有事先通知財政部、司法部和白宮高官的情況下，批准並啟動的。

3位Fed前主席聯合聲援鮑爾 捍衛聯準會獨立性

美國雜誌「財經內幕」（Business Insider）報導，3位Fed前主席葛林斯潘（Alan Greenspan）柏南克（Ben Bernanke）和葉倫（Janet Yellen）於12日迅速出面力挺鮑爾，並強調就經濟表現而言，Fed的獨立性和公眾對這種獨立性的看法至關重要；而川普政府這種行徑在美國沒有立足之地，因為美國最大的優勢就是法治，這正是美國經濟成功的基礎。

這份聲明還得到5位前財政部長聯署，包括小布希總統任內的最後一任財長鮑爾森（Hank Paulson）、柯林頓政府時期內的財長魯賓（Robert Rubin），還有路傑克（Jack Lew）、蓋特納（Timothy F. Geithner）等歐巴馬政府時期的財長。

貝森特向川普抱怨 該調查把事情「搞得一團糟」

美國現任財政部長貝森特（Scott Bessent）11日告訴川普，這項調查把事情「搞得一團糟」（make a mess），且可能對金融市場不利。美國有線電視新聞網（CNN）引述消息報導，貝森特曾向他人表示，他對鮑爾被提起刑事訴訟一事，感到不滿。一名熟悉貝森特致電川普內容的消息人士告訴Axios，「貝森特很不高興，而且他已經讓總統知道了。」

不過，消息人士也說，貝森特在與川普的談話中，並未質疑調查鮑爾的必要性，也不是在為他辯護。

另一名消息人士說，貝森特「原以為川普任命新的Fed主席後，鮑爾就會離開。但現在情況不會這樣發展了。」並補充，「現在（鮑爾）堅守（dug in）立場，這真的把事情搞得一團糟。」

美議員批「巨大錯誤」 將抵制川普提名人選

美國共和黨參議員提里斯（Thom Tillis）是參議院銀行委員會成員，該委員會負責審查總統提名的聯準會人選。他11日表態，政府這項行動是「一個巨大的錯誤」，而在這起法律問題完全解決之前，他將抵制川普提出的所有Fed人事提名。同樣身為銀行委員會成員的克芮麥（Kevin Cramer）和參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）於12日也加入譴責行列。







就連向來強烈批評鮑爾的參議員魯米斯（Cynthia Lummis）12日也表示，司法部動用刑事法條看起來「相當困難」

（heavy lift），而且她沒有看到任何犯罪意圖。

檢察官：Fed多次無視聯繫 才動用法律程序

一些政府官員堅稱，司法部這項前所未見的行動並非出於政治動機，並強調仍需要進一步調查鮑爾的證詞。皮洛則在社群平台X發文表示，她的辦公室「曾多次聯繫Fed，討論成本超支以及主席在國會的證詞，但都遭到忽視，因此有必要動用法律程序，這並不是威脅。」

她說，「『起訴』（indictment）這個詞是出自鮑威爾先生之口，而不是任何其他人。」並補充，「如果他們當初有回應我們的聯繫，這一切都不會發生。本辦公室是根據事實依據做出決定，不多也不少。我們同意Fed主席所說的『沒有人凌駕於法律之上』，因此我們希望他全力配合。」

