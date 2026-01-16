調查︰2026企業最愛大學 台大奪冠 淡江私立最佳

1111人力銀行今天公布2026企業最愛大學調查，排行前五名分別為台灣大學、成功大學、台北科技大學、陽明交通大學、台灣科技大學；私立大學部分，由淡江大學奪冠，位列整體第八名。

1111人力銀行16日公布2026企業最愛大學調查，由台灣大學奪冠。（中央社資料照）

1111人力銀行今天發布新聞稿指出，與TUN大學網合作進行「2026企業最愛大學」調查，結果顯示排名前10名依序為台灣大學、成功大學、台北科技大學、陽明交通大學、台灣科技大學、清華大學、政治大學、淡江大學、中央大學以及輔仁大學。

1111人力銀行分析，台大今年重回冠軍寶座，因學術體系完整，且畢業生專業知識與邏輯思考能力表現優異，特別是問題分析與解決能力最為突出，被業界視為兼具學力、能力與潛力的優質人才。

人力銀行表示，陽明交通大學位居第四，憑藉理工人才在電機、資訊及光電等領域的尖端地位，長期受到業界讚許，包含宏碁、台積電、聯發科及華碩等科技大廠負責人或高階主管，為該校傑出校友的比例極高，形成強大職場網絡。

在私立大學方面，人力銀行表示，淡江大學因人才素質獲業界高度肯定，今年名次進步至第八名，同時也是私校排名第一。

值得注意的是，根據調查數據指出，有高達53%的企業人資傾向聘僱擁有打工經驗的新鮮人，顯示職場愈來愈看重應屆畢業生的「即戰力」與「心理成熟度」。1111人力銀行發言人黃若薇表示，企業普遍認為，願意在學期間投入工作者，多具備良好的自我管理能力與主動學習特質，較能在職場中快速掌握組織規範、理解職務要求並融入團隊。

2026企業最愛大學調查為1111人力銀行針對有選才權力的企業負責人、主管及人資進行抽樣，調查時間為2025年8月28日至10月15日，透過線上問卷進行發送，有效份數2153份，在95%的信心水準下，正負誤差值2.97%。