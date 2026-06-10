調查：僅10分之1歐洲民眾如今視美國為盟友
[NOWNEWS今日新聞] 根據一項涵蓋歐洲15國的最新民意調查顯示，歐洲民眾對美國「安全保障」的信心跌至歷史新低，只有10分之1的受訪者視美國為盟友。而且大多數人對於如果歐洲遭受攻擊，美國是否會伸出援手深感懷疑。
根據《衛報》報導，歐洲對外關係委員會（ECFR）智庫今（10）日發布最新調查報告，在今年5月針對奧地利、保加利亞、丹麥、愛沙尼亞、法國、德國、匈牙利、義大利、荷蘭、波蘭、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士和英國等15個國家所進行的調查中，結果平均只有11％的受訪者現在將美國視為盟友。
大多數歐洲人不相信美國會伸出援手
同一調查在6個月前還有16％受訪者認為美國是盟友，2024年11月時則是22％。每個調查國家的大多數受訪者，都不相信美國會在他們遭受攻擊時伸出援手，大多數受訪者均表示，他們國家應該減少對美國軍事裝備的戰略依賴。
報告指出，調查結果揭示了「歐洲對美國根深蒂固的不信任」，川普政府在中東具侵略性的軍事行動、染指格陵蘭島的威脅、從歐洲基地撤軍的警告、以及對北約的懷疑與輕視，促使歐洲的務實主義日益增強。
歐洲希望減少對華盛頓的依賴、指望後川普時代改善關係
歐洲對外關係委員會高級政策研究員科布佐娃（Jana Kobzova）表示，「整個歐洲大陸都明顯支持減少對華盛頓的依賴，歐洲人越來越願意增加國防開支，而且至關重要的是，他們對鄰國在危機時刻伸出援手表現出極大的信心」。
另位歐洲對外關係委員會高級政策研究員澤爾卡（Pawel Zerka）表示，公眾於增強自主能力的明確需求，以及防範美國國防承諾變卦的避險需要，已為歐洲領導人在安全議題上創造了一個「走得更遠、行動更快」的機會窗口。
不過，值得注意的是，除了保加利亞之外，所有國家的多數受訪者都認為，在川普卸任後，歐洲與華盛頓的關係「可能會有所好轉」。
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