調查：全台個人上網率首度破9成 社群發文比例卻減少【圖表】

數發部13日公布2025年數位近用調查報告，去（2025）年全國個人上網率高達90.3%，家戶連網率更達93.4%，分別較前一年增加2.7及2.3個百分點，雙雙創下歷史新高。

在不同性別的上網率方面，12歲以上女性上網率為88.2%，較男性的92.5%落後4.3%；此差距主要發生於70歲以上世代，該年齡層的男性網路使用率，較同齡女性大幅高出13至15.6個百分點。

調查報告也指出，行動支付使用率從2020年的32.8%攀升至今年的51%，首度突破5成大關。其他網路服務使用率過半的項目還包括查詢商品或服務資訊（69.6%）、線上閱讀（68.5%）、網路銀行（59.8%）與雲端空間（54.8%）等。

此外，2025年全台民眾透過維基百科查詢資訊的使用率為46.9%，較2024年調查下降3.4%。數發部分析，此現象可能反映AI時代來臨後，民眾獲取資訊的途徑發生轉變，或是娛樂與即時通訊活動已分散傳統搜尋需求。

在這次調查中，雖然我國12歲以上網路族中有95.7%參與社群網路，比例較前次調查增加，但僅43.6%社群使用者最近3個月曾於社群媒體或部落格發表貼文或影像，發文比率較上次減少6.6%，顯示民眾現在更趨於被動閱聽。

此次調查也發現，每百名網路族中就有43人最近3個月內曾在網路上收到詐騙訊息，且每百人中有1人因此遭詐騙而發生實質損失；另外有48.4%網路族表示，曾在網路上接觸假訊息，比例較5年前增加26.3%。

隨著AI時代來臨，使用網路或AI服務的家戶，已從2022年時每百戶中有41戶，上升至去年的55戶，相當於每百戶增加14戶。相關項目則包含智慧電視、連網遊戲機、智慧攝影機與智慧插座等。與此同時，在職網路族認為自身工作在未來可能被AI取代的比率也逐年提升至2025年的35.5%。

數發部說明，此次調查以全台22縣市、12歲以上民眾為對象，透過市話與行動電話方式進行問卷訪查，最新一輪調查期間為去年5月至7月，共蒐集有效樣本1萬5142份。

