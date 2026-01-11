調查：兩成德國居民考慮移民國外

（德國之聲中文網）在德國，有五分之一的人正在考慮離開這個國家。這是德國融合與移民研究中心（DeZIM）一項具有代表性的調查結果，該調查歷時一年，采訪了近3000人。

21%的受訪者表示正在考慮移民。在沒有移民背景的德國人中，這一比例為17%。在本人就是移民的人群中，這一比例高達34%，是前者的兩倍；而在他們的後代中，這一比例甚至更高，達到37%。

對這一問題做出最多肯定回答的是與土耳其、中東和北非有家族聯系的人，他們當中有39%的人在考慮移民。在來自其他歐盟國家的人當中，比例是28%。

在考慮移民的受訪者中，超過半數的人希望在德國以外的地方擁有更好的生活。根據德國融合與移民研究中心的調查，受歧視的經歷也是一個重要因素：18%的第一代移民，以及24%的移民後代表示，他們因此考慮離開德國。

為了控制波動影響，研究人員在2024年夏季至2025年夏季期間，對2933人進行了先後五次調查。數據基本保持穩定，只有一次例外情況：在2025年2月德國聯邦選舉前不久，移民及其後代中考慮移居國外的人數增加了約10個百分點。調研：移民在德國的生活滿意度如何？

“近年來在德國，關於移民的討論一直熱度不減，”融合與移民研究中心的研究報告指出，“相比之下，一直有人從德國移居國外這一事實卻鮮少受到公眾關注。”然而，鑑於人口結構變化和勞動力短缺，這一點尤為顯得重要。

不過調查也顯示，只有2%的受訪者有具體的移民計劃，他們已經計劃在一年內離開。根據聯邦統計局的最新數據，2024年有120萬人離開了德國。

