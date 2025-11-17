調查：南韓十大出口主力產業 預計5年內「全部被中國超越」

調查顯示，預計到2030年，包括半導體產業在內，南韓十大出口產業的競爭力，均會落後中國。半導體晶片示意圖。路透社資料照



據南韓媒體今天（11/17）報導，最新調查指出，目前南韓十大出口主力產業當中，已有5個類別的競爭力，被中國企業超越，預計到2030年，所有類別均落後於中國，主因包括：國內產品競爭力弱化、對外風險增加，以及人口減少等。

據韓媒《亞州經濟》報導，韓國經濟人協會今天公布「韓美日中競爭力現況與展望調查報告」，調查對象主要為南韓十大出口主力產業，包括：半導體、顯示器、電器、汽車與零組件、一般機械、船舶、蓄電池、石油化學、生物健康等。

廣告 廣告

調查結果顯示，南韓有高達62.5%的企業，將中國視為最大出口競爭國，其次依序為美國（22.5%）、日本（9.5%）。進一步詢問2030年的最大競爭國，回答依序為中國（68.5%）、美國（22.0%）、日本（5.0%），只有中國的比例上升，顯示未來南韓企業與中國的出口競爭，將會更加激烈。

該調查將南韓企業的競爭力設定為100，並依該標準詢問企業界，認為各國企業的競爭力高低，回答依序為美國（107.2）、中國（102.2）、日本（93.5）。至於2030年的各國企業競爭力，依序為美國（112.9）、中國（112.3）、日本（95.0），顯示南韓企業認為，現在已落後美中兩國企業，且未來5年差距將擴大。

在各產業的競爭力方面，中國企業今年在鋼鐵（112.7）、一般機械（108.5）、蓄電池（108.4）、顯示器（106.4）、汽車及零組件（102.4）等5個產業別，競爭力高於南韓。不過，中國在另外5大產業的競爭力，仍落後南韓，分別是半導體（99.3）、電器（99.0）、船舶（96.7）、石油化學（96.5）、生物健康（89.2）。

值得注意的是，當詢問2030年各產業競爭力，南韓十大出口主力產業，均落後於中國。

同份調查指出，南韓企業認為競爭力落後的主因，包括：國內產品競爭力弱化（21.9%）、對外風險增加（20.4%）、人口減少導致內需不振（19.6%）、人工智慧（AI）等核心技術人才不足（18.5%）、落後的勞動市場與企業管制（11.3%）。

更多太報報導

公開「淫魔富豪」檔案眾院有望過關 川普髮夾彎力挺：沒什麼好隱瞞的

中國旅遊警示重挫日本觀光零售股 三越伊勢丹、資生堂跌幅逾10%

獨島爭議未解… 南韓海軍通知日本：與自衛隊共同演訓延期