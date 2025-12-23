調查：台灣今年IPO籌資逾1050億創新高 半導體居冠

（中央社記者呂晏慈台北23日電）調查顯示，台灣2025年IPO市場表現持續亮眼，上市、上櫃企業共70家，籌資額新台幣1050.67億元。整體家數較去年增加5家，金額增加約475億元，籌資額連續2年刷新紀錄；其中，以半導體業475億元居冠。

安永聯合會計師事務所今天發布「台灣2025年IPO市場回顧」報告，今年全球IPO活動回暖，共有1293家企業在全球上市，籌資1718億美元，IPO家數和籌資額分別年增4.27%、39%。

廣告 廣告

報告指出，截至12月22日，台灣上市市場共31家掛牌，較去年減少4家，籌資金額達新台幣845.45億元，年增98%。籌資額最大為半導體業的鴻勁，籌資344.69億元，占上市總籌資額40.77%。

上櫃市場方面，安永說明，有39家企業掛牌，較去年增加9家，籌資額新台幣205.22億元，年增38.12%。籌資額最大為半導體業的新應材，籌資57.3億元，其次也是半導體業的印能科技，籌資30.79億元，兩家合計占上櫃籌資額42.92%，突顯半導體仍是台灣資本市場的核心成長引擎。

安永說明，今年台灣全體上市櫃企業中，半導體業共11家、籌資總額475億元，位居各產業之首，另有81家企業申請興櫃，集中在生技醫療業、其他電子業及半導體業。

安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤表示，隨著全球人工智慧（AI）、半導體及科技供應鏈需求持續增溫，相關族群表現支撐台股指數穩步走揚，然而，國際利率政策、地緣政治與美中政策變化仍影響短期波動，指數走勢呈現區間震盪格局。

展望明年台灣IPO市場，黃建澤認為，雖然全球政經局勢充滿不確定性，台灣經濟仍然展現強勁韌性，隨著總體景氣逐步回升、智慧應用與出口動能等相關需求增溫，以及晶片技術優勢領先、支撐出口發展動能，前景仍值得期待。（編輯：林家嫻）1141223