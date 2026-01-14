調查：台灣10億等級超高資產富豪 估2029年破萬人

（中央社記者蘇思云台北14日電）中信銀行攜手波士頓顧問公司今天發布2026台灣超高資產客群財富洞察報告，台灣財富規模億元以上的高資產客群2025年個人財富總額為新台幣40兆元，預期2029年達59兆元，年平均成長率10%，人數從2025年12.3萬人，預期2029年增至15.5萬人；10億級超高資產客群人數，預估將由8000人增加至1.1萬人，成長速度明顯高於整體市場。

中國信託商業銀行攜手波士頓顧問公司（BCG）今天發表2026台灣超高資產客群財富洞察報告，觀察淨資產規模達1億元的高資產客群、10億元以上的超高資產客群最新樣貌。

中信銀行總經理楊銘祥指出，去年4月美國關稅政策出爐一度讓銀行相當緊繃，但結果證明，台灣經濟具備韌性，產業競爭力逐步上升，台灣2025年經濟非常好，也帶動民眾財富累積，不過，台灣高資產家族，除了財富管理之外，也重視財富傳承。

中信銀行私人銀行處處長楊子宏說明，台灣整體個人財富（持有境內外金融資產和不動產淨值）預估到2029年將以年均約6%速度成長，規模達新台幣279兆元；整體高資產客群的個人財富規模，至2029年將以年均約10%速度成長，達到59兆元。

楊子宏指出，整體高資產客群人數預計由2025年的12.3萬人，成長至2029年的15.5萬人，其中10億級超高資產客群人數預估將由8000人增加至1.1萬人，成長速度明顯高於整體市場。

楊子宏表示，對台灣超高資產家族而言，跨境配置已經從過去分散風險的措施逐漸走向常態，調查指出，74%的高資產客戶已持有境外資產，另有14%尚無境外資產客戶者正計畫展開海外配置，10億元以上的超高資產客群持有境外資產比例高達86%。

BCG董事總經理暨合夥人翁詩涵指出，資產區域配置部分，新加坡、日本、美國等成熟市場相對受到高資產族群青睞，港澳市場減持趨勢趨緩並轉為觀望，中國則普遍採保守態度。世代差異部分，創富的第一代多數偏向股權、ETF、房地產、債券等，二代則傾向更國際化的視角，對私募基金、數位資產的接受度更高，不過在實際配置上，數位資產的占比仍很低。

至於設立家族辦公室的選擇，調查顯示，54%選台灣、43%選新加坡，台灣跟新加坡是優先考慮的2個地點，分析背後原因，新加坡主要是稅務制度具吸引力，以及當地金融法規與家族辦公室政策完善，台灣則在專業顧問充足、家族在台灣已有資產與語言溝通便利上取勝。（編輯：潘羿菁）1150114