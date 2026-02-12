調查：國旅滿意度僅4.9分 8成民眾優先選擇出國旅遊

農曆春節9天長假即將開跑，根據人力銀行調查，在相同預算條件下有8成民眾會優先選擇出國旅遊，只有近2成民眾選擇國旅。

朱小姐表示，「跟日本來說，如果你要住比較普通一點的商旅，價格會差不多，但如果你是要跟歐洲、美洲比的話，其實台灣的住宿已經算非常便宜的了。」

陳小姐指出，「泰國因為可能他們當地的薪資沒有那麼高，所以物價相比台灣沒有那麼高，換算下來其實你會覺得CP值很高，我就會比較常跑去泰國。」

根據人力銀行調查民眾對國旅的看法，許多人認為國旅因語言通暢、交通方便和文化熟悉等因素是優勢；但也有人覺得國旅住宿費太高，以及停車費太貴又難找，對國旅感到不滿。

人力銀行發言人曾仲葳說明，「如果是2天1夜的單人旅行，平均大家覺得合理的預算大概是3135元，但是在我們的調查裡面大概有5成8的民眾，其實是給出了3000元以下這樣子的答案。」

前瞻觀光政策研究室根據交通部資料做統計，發現去年前3季平均房價以一般旅館來看，台北3057元、台中2520元、高雄2228元，全台平均2635元；如果是觀光旅館，台北超過5000元、台中近2900元、高雄3427元，全台平均4564元。

根據觀光署統計，去年出境超過1894萬人次，入境人次只有857萬人次，逆差破千萬人次。不只要衝高國旅，觀光署更把今年來台國際旅客目標訂在超過900萬人次。

交通部觀光署國際組組長鄭智鴻回應，「未來將持續深化品牌經營，透過國際重要地標廣告曝光，強化台灣品牌識別度。」

據觀光署調查，去年入境前3名國家分別是日本、港澳和韓國，但歐美、越南等旅客數也有增加，今年將針對重遊客祭出獎勵，期盼今年來台國際旅客能超過900萬人次。

