調查：大專生97％認同心理健康支持服務 實際求助者僅2成

諮商心理師公會全國聯合會今（12）日發布2025年「大專學生壓力調查」報告，本次調查是延續2023、2024年兩年的計畫，針對學生心理韌性與社會情緒學習（SEL）現況，在今（2025）年4月到9月間透過網路問卷向全台大專學生進行調查，最終共回收2558份有效樣本。

調查發現，大四學生相較於低年級學生，在面對壓力時能有較好的心理調適能力，可以將壓力視為成長動力與機會。

此外，調查也顯示，約有40%的大學生社會情緒能力佳，雖然這些學生會低估自身能力，但同時也比較謙虛，且具備高度自我覺察與反省力，能在壓力中保持彈性。不過也有約5%的大學生社會情緒能力較弱，且因為對自己不夠瞭解，在生活適應和調適能力都易遇到困難，是需要加強心理支持與輔導措施的高風險族群。

而在心理求助行為方面，調查結果發現，有高達97%的學生認同衛福部推出的「青年心理健康支持方案」，但實際求助者僅20%，兩者比例落差達76.8%。而本次受訪的學生中，多數仍偏好傳統面對面的心理諮商，但也有部分學生已嘗試透過AI工具調節自我情緒。

台灣諮商心理學會副理事長王郁茗提醒，應該要注意AI新工具的使用，是否能真正提供學生實質協助。諮商全聯會常務理事胡延薇則呼籲，提升心理諮商資源可及性，並透過公眾宣導，減少心理諮商污名化，讓更多學生勇於尋求專業協助。

